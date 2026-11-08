中國新能源汽車出口大增有隱憂 未來3年售後服務壓力湧現

根據預測，2026年中國新能源汽車出口將超過500萬輛，呈爆發式成長，但背後隱憂浮現。除了會增加中國與歐盟的貿易摩擦，業界人士預估，由於在海外的本土化配合不足，中國新能源汽車售後服務壓力將在2至3年後集中顯現。

中國汽車工業協會數據顯示，今年1至9月，新能源汽車出口400.6萬輛，年增1.3倍；且新能源汽車出口占全部汽車出口量的比重已連續4個月超過50%。

中國新聞週刊今天報導，中國玲瓏輪胎總裁周令坤預測，2026年中國新能源汽車出口將超過500萬輛。

報導說，中國有相對低廉的工業電價以及完整的產業鏈，同類車型製造成本相比歐洲低20%至35%。除價格優勢外，由於中國的國內市場競爭激烈，發展出智慧座艙、輔助駕駛方案等，和海外傳統車企推出的電動產品形成鮮明差異。

此外，歐盟的碳排放管控日趨嚴苛、多國燃油車禁售規劃陸續實施，加上國際油價波動，這些也讓更早就發展的中國新能源車提供擴大海外市場的機會。

然而，快速成長的汽車出口也帶來問題。首先是帶來與外國的貿易摩擦。歐盟已決定把中國混合動力汽車的進口量限制在每年35萬輛，歐盟委員會並已於10月30日發起相關保障措施調查。

此外，中國汽車維修行業協會會長張延華表示，汽車大量出海後，尚未同步轉化為本地體系化售後服務能力的提升，服務網絡建設仍處於起步階段，導致車輛交付後的維修、維修配件保障等與銷量增長不匹配，預期售後的壓力將在未來2至3年後集中顯現。

中國機電產品進出口商會汽車分會原秘書長孫曉紅說，服務體系將是決定中國品牌能不能在海外「站得住」的關鍵因素。目前中國約有30個海外備件庫，對應國際品牌則是600個，相差20倍。

他直言，從服務管道和網點密度來看，大概是主要競爭對手的1/8或者1/10，差距非常大。「我們希望用5年時間來彌補這個差距，追趕汽車強國海外布局情況」。