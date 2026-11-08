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報告稱陸2026年能源投資逾9000億美元 科技企業為重要力量

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸可再生能源技術仍佔據全球主導地位，向全球提供80%的太陽光電組件設備。美聯社
大陸可再生能源技術仍佔據全球主導地位，向全球提供80%的太陽光電組件設備。美聯社

中國企業改革與發展研究會近期發布數據顯示，今年上半年，中國煤電發電量佔比降至49.7%，首次低於50%，煤電正從主力電源轉為兜底保障和系統調節電源。預計2026年大陸能源投資總額達9,400億美元，居全球第一，其中，科技企業正成為能源投資的重要力量。

綜合北京日報、央視財經報導，中國企業改革與發展研究會近日發布「全球能源轉型報告（2026）」，這是能源轉型大會第二年發布該報告，系統梳理2026年全球能源轉型的現狀與趨勢，展望未來統籌能源安全與綠色轉型。

報告也稱，與去年的報告相比，席捲而來的人工智慧浪潮，正深刻改變能源投資格局。作為人工智慧發展的「能源基石」，天然氣發電穩定性高、建設速度快，能快速響應數據中心激增的用電需求。報告指出，數據中心的迅猛發展，帶動了燃氣輪機訂單的激增和價格的上漲，並推動小型模塊化反應堆等新興技術的發展。

值得注意的是，科技企業正成為能源投資的重要力量，通過購電協議、收併購、自建等方式，保障自身電力需求。

報告顯示，大陸可再生能源技術仍佔據全球主導地位，向全球提供了70%的風電設備、80%的太陽光電組件設備，推動全球風電和太陽能發電成本分別下降超60%和80%。

另外，從量來看，2025年中國對全球可再生能源發電新增裝機貢獻率達63.6%；中國可再生能源發電量達到3.99萬億千瓦時，佔發電總量的38.3%

能源 科技 央視

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