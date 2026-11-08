金價震盪 人行連24月增加黃金儲備

今年以來金價震盪加劇，十月國際金價累計大跌百分之六點七，不過中國人民銀行（大陸央行）昨（七）日公布，十月底黃金儲備七千八百三十萬盎司，較九月底的七七四七萬盎司增加八十三萬盎司。這是央行連續第二十四個月增持黃金，單月增持量為二○二四年十一月重啟購金以來最高。

此外大陸國家外匯管理局統計數據顯示，截至二○二六年十月末，外匯存底規模為三點四兆美元，較九月末上升四十九億美元，升幅百分之○點一四。

中國基金報報導，東方金誠首席宏觀分析師王青分析，一方面，本屆美國政府上台後，全球政治、經濟情勢出現新變化，這代表儘管當前黃金價格仍偏高，但從優化國際儲備結構的角度出發，增持黃金的必要性上升。

王青認為，目前大陸黃金儲備占比明顯偏低，後期仍有較大增持空間。另一方面，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，央行增持黃金能夠增強主權貨幣信用，為穩慎推動人民幣國際化創造有利條件。「綜合各方面因素判斷，接下來央行增持黃金還是大方向」。

全球央行購金步伐也在持續。世界黃金協會最新發布的二○二六年第三季「全球黃金需求趨勢」報告顯示，各央行及其他官方機構黃金儲備淨增三二一噸，年增百分之四十二，創二○二四年四季度以來單季新高。二○二六年初至今，全球央行累計購金六七五噸，較去年同期成長百分之六。

世界黃金協會資深市場分析師斯特里特進一步表示，第三季全球黃金需求整體呈現分化格局。地緣政治風險與市場對財政可持續性的擔憂推動機構資金大舉回流黃金ＥＴＦ；個人投資者則因金價走勢不確定而更保持觀望。官方機構持續進行大規模購金，央行購金仍是黃金需求的重要支柱。

展望年底前的黃金市場，斯特里特認為，利多與利空因素大致均衡。儘管利率上升和通膨預期分化可能對金價構成壓力，但是地緣政治風險與金融市場壓力交織，或將促使市場參與者轉向黃金，尋求穩定性。