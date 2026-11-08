人行連兩年增持黃金！10月加碼83萬英兩 外匯存底規模增0.14%

10月國際金價大跌6.7%，大陸加碼買進黃金。中國人民銀行昨（7）日公布， 10月底黃金儲備7,830萬英兩，較9月底增加83萬英兩。這是人行連續第24個月增持黃金，單月增持量為2024年11月重啟購金以來最高。

此外，大陸國家外匯管理局統計數據顯示，10月外匯存底規模為3兆4,052億美元，較9月上升49億美元，升幅0.14%。

中國基金報報導，國際金價震盪劇烈，10月現貨黃金與黃金期貨同步收跌，單月跌幅分別為6.7%、7.2%，為連續第二個月下跌，人行10月增持黃金83萬英兩是近兩年來最大單月購金規模。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，本屆美國政府上台後，全球政治、經濟情勢出現變化，代表儘管當前黃金價格仍偏高，但從優化國際儲備結構的角度出發，增持黃金的必要性上升。

王青認為，目前大陸黃金儲備占比明顯偏低，後期仍有較大增持空間。另一方面，黃金是全球廣泛接受的支付手段，增持黃金能夠增強主權貨幣信用，為推動人民幣國際化創造有利條件。 「總而言之，接下來人行增持黃金還是大方向。 」

全球央行購金步伐也在持續。世界黃金協會最新發布的2026年第3季「全球黃金需求趨勢」報告顯示，各央行及其他官方機構黃金儲備淨增321噸，年增42%，創2024年第4季以來單季新高。2026年初至今，全球央行累計購金675噸，較去年同期成長6%。

世界黃金協會資深市場分析師斯特里特（Louise Street）表示，第3季全球黃金需求出現變化，地緣政治風險與市場對財政可持續性的擔憂推動資金大舉回流黃金ETF；投資人則因金價走勢不確定而保持觀望。官方持續大規模購金，央行購金仍是黃金需求的重要支柱。

展望年底前的黃金市場，斯特里特認為，利多與利空因素大致均衡，儘管利率上升和通膨預期分化可能對金價構成壓力，但地緣政治風險與金融市場壓力交織，或將促使市場參與者轉向黃金，尋求穩定性。