大陸10月進出口數據 有望維持高增長

今年以來金價震盪加劇，十月國際金價累計大跌百分之六點七，不過中國人民銀行（大陸央行）昨（七）日公布，十月底黃金儲備七千八百三十萬盎司，較九月底的七七四七萬盎司增加八十三萬盎司。這是央行連續第二十四個月增持黃金，單月增持量為二○二四年十一月重啟購金以來最高。

2026-11-08 00:00