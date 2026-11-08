大陸10月進出口數據 有望維持高增長

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國大陸海關總署將於10日公布10月進出口數據，多家研究機構與專家結合近期產業景氣度、全球需求走勢，對10月進出口數據給出偏樂觀的預判。

回顧大陸9月貿易數據表現亮麗，以人民幣計價的進出口總值首次突破人民幣5兆元關卡，達到5.16兆元，年增27.5%。以美元統計，9月出口總額達4,471.8億美元，年增36.3%，單月出口規模創下歷史新高；進口3,136.5億美元，年增31.0%，首次突破3,000億美元大關，單月順差1,335.3億美元，創2025年1月以來最高水準。

針對即將出爐的10月數據，多位外貿領域專家與宏觀研究機構普遍預測，10月進出口有望延續9月高增長態勢，年增速維持兩位數區間。

大陸 人民幣 中國大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出席進博會籲各國降低貿易壁壘 陸副總理丁薛祥：不刻意追求順差

台灣GDP成長率上看12.16％！00410A聚焦AI科技股 經理人換股布局成焦點

新台幣10月重貶 REER創近半年新低 傳產迎喘息空間

大陸管制稀土 釔銷日劇減98%

相關新聞

金價震盪 人行連24月增加黃金儲備

今年以來金價震盪加劇，十月國際金價累計大跌百分之六點七，不過中國人民銀行（大陸央行）昨（七）日公布，十月底黃金儲備七千八百三十萬盎司，較九月底的七七四七萬盎司增加八十三萬盎司。這是央行連續第二十四個月增持黃金，單月增持量為二○二四年十一月重啟購金以來最高。

大陸10月進出口數據 有望維持高增長

中國大陸海關總署將於10日公布10月進出口數據，多家研究機構與專家結合近期產業景氣度、全球需求走勢，對10月進出口數據給出偏樂觀的預判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。