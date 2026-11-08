大陸10月進出口數據 有望維持高增長
中國大陸海關總署將於10日公布10月進出口數據，多家研究機構與專家結合近期產業景氣度、全球需求走勢，對10月進出口數據給出偏樂觀的預判。
回顧大陸9月貿易數據表現亮麗，以人民幣計價的進出口總值首次突破人民幣5兆元關卡，達到5.16兆元，年增27.5%。以美元統計，9月出口總額達4,471.8億美元，年增36.3%，單月出口規模創下歷史新高；進口3,136.5億美元，年增31.0%，首次突破3,000億美元大關，單月順差1,335.3億美元，創2025年1月以來最高水準。
針對即將出爐的10月數據，多位外貿領域專家與宏觀研究機構普遍預測，10月進出口有望延續9月高增長態勢，年增速維持兩位數區間。
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