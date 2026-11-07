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馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
特斯拉執行長馬斯克，日前在紐約出席第33屆巴倫投資會議時，公開表達對中國的喜愛，高度評價中國汽車公司的競爭力，提及上海生產的特斯拉Model Y是中國最暢銷的電動車，取得這一成績並不容易。路透
特斯拉執行長馬斯克，日前在紐約出席第33屆巴倫投資會議時，公開表達對中國的喜愛，高度評價中國汽車公司的競爭力，提及上海生產的特斯拉Model Y是中國最暢銷的電動車，取得這一成績並不容易。路透

特斯拉執行長馬斯克，日前在紐約出席第33屆巴倫投資會議時，公開表達對中國的喜愛，高度評價中國汽車公司的競爭力，提及上海生產的特斯拉Model Y是中國最暢銷的電動車，取得這一成績並不容易。

快科技報導，馬斯克說：「中國令人驚嘆。順便說一句，我愛中國。去那裡的旅行令人深受鼓舞。」

他同時強調，在上海生產的特斯拉Model Y是中國最暢銷的電動車，但取得這一成績並不容易，「想一想就知道了，中國汽車公司非常厲害。」

這並非馬斯克首次公開讚美中國。此前他多次在社交平台發文盛讚中國：「中國太棒了。我強烈鼓勵大家去那裡旅遊。」

隨後，他的母親梅耶馬斯克也在這條動態下留言表示贊同，並在評論中細緻描述了自己到訪中國的直觀體驗。

她提到，每一座城市都各具風情，擁有豐富多元的人文古蹟可供遊覽。城市建築與街道環境乾淨整潔，基礎設施維護到位。當地民眾待人謙和有禮，勤懇務實，整體氛圍讓她充滿安全感，這也是她十分樂於造訪中國的重要原因。

早在此次發文前，梅耶馬斯克就曾公開談過紐約的現狀，直言當地市容環境髒亂，治安隱患突出，即使是富人聚居的區域也無法倖免。

反觀中國城市，街道乾淨有序，各類公共設施維護完善，整體治安水準更是讓她印象深刻。即便時至深夜，行走在街頭依舊能夠擁有滿滿的安全感，這樣的體驗令她倍感舒心。

馬斯克 特斯拉

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