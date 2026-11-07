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高市「台灣有事論」滿周年 日企進博會規模與去年持平：看重中國市場

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
圖為SONY在第9屆進博會的展台。記者謝守真／攝影
圖為SONY在第9屆進博會的展台。記者謝守真／攝影

日本首相高市早苗2025年11月7日發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係緊張，至今屆滿一周年。中日官方近日再就相關言論隔空交鋒之際，正在上海舉行的第九屆中國國際進口博覽會約有320家日資企業參展，規模與去年持平。多家日本企業受訪時均表示，看重中國市場，除持續拓展當地布局，並且透過在地研發及投資設廠深化布局。

共同社6日報導，本屆進博會約有320家日資企業參展，與去年持平。日本貿易振興機構（JETRO）設立由155家日本企業組成的聯合展區，豐田（Toyota）、優衣庫（Uniqlo）、無印良品、Panasonic、資生堂、花王及日產（Nissan）等品牌參展。多家日企大陸高層在展會開幕首日親蒞現場。

豐田汽車（中國）投資有限公司項目經理張晶稱，豐田自首屆進博會起連續九屆參展的「全勤生」，今年以「同行共創」為主題，展出第二代Crown及Corolla等經典車款，也展示中國開發的純電車型及雷克薩斯新車。她指，Corolla今年迎來問世60周年，全球累計銷量已達5700萬輛，在中國銷量突破500萬輛；展區另呈現豐田與中國合作夥伴發展儲能、氫能等能源應用的成果。

優衣庫連續第七年參展，今年以「靈感之城」為展台概念，展示與東麗共同研發的Pufftech空氣棉服，並首發首售與北歐設計師合作的秋冬系列。品牌公關劉逸珉表示，優衣庫過去一年在全球收集超過4200萬條消費者回饋，作為商品改良依據；展區也展示出在地話的概念，以淮海中路、蔥油拌麵等元素設計的上海在地UT系列，並透過展台呈現LifeWear理念、面料科技及設計。

在此同時，中日官方近日再就相關言論隔空交鋒。大陸外交部發言人郭嘉昆6日表示，當前中日關係面臨嚴重困難，責任完全在日本一方，並呼籲日方糾正言行。日本NHK提到，日本官房長官木原稔同日說，日本政府對台灣的立場與1972年「日中共同聲明」所載內容一致，沒有改變。

針對聯合報記者問及中日關係問題，張晶表示，豐田會依當地市場需求調整策略，可能受到輿論方面影響，但若認為方向正確，就會堅定前進，「持續看好中國市場」。

張晶提到，豐田是堅持長期主義的企業，從會長豐田章男早年負責中國業務時，就已重視中國市場，「他當時有講過中國最重要」。她指，豐田2024年導入中國首席工程師制度，由中國工程師主導車型開發，目前專為中國開發的純電車型合計交付量已超過20萬輛，Lexus上海工廠預計2027年投產。

面對中國市場的激烈競爭，張晶說，豐田將持續透過純電產品學習、追趕市場腳步，同時會堅持安全與品質，不會因競爭而放棄公益等投入。

劉逸珉則說，無法正面回答相關情勢對在華經營的影響，但從公司最新財報來看，中國大陸業務仍呈現「增收增益」。他強調，「公司持續看好中國市場」，並有開店及店鋪改造計畫。長期看，優衣庫「非常重視中國市場」，將持續投資中國市場。

第9屆中國國際進口博覽會（進博會）正在上海舉行，日媒報導，今年約有320家日資企業參展，規模與去年持平。記者謝守真／攝影
第9屆中國國際進口博覽會（進博會）正在上海舉行，日媒報導，今年約有320家日資企業參展，規模與去年持平。記者謝守真／攝影

共同社6日報導，本屆進博會約有320家日資企業參展，與去年持平。圖為Toyota、Honda、Nissan三家日本車企在此次進博會的展台。記者謝守真／攝影
共同社6日報導，本屆進博會約有320家日資企業參展，與去年持平。圖為Toyota、Honda、Nissan三家日本車企在此次進博會的展台。記者謝守真／攝影

優衣庫連續第七年參展進博會，今年以「靈感之城」為概念，展示服裝科技及設計成果。據介紹，此次優衣庫在進博會展示融入淮海中路、蔥油拌麵等上海元素的UT系列，呈現商品在地化設計。記者謝守真／攝影
優衣庫連續第七年參展進博會，今年以「靈感之城」為概念，展示服裝科技及設計成果。據介紹，此次優衣庫在進博會展示融入淮海中路、蔥油拌麵等上海元素的UT系列，呈現商品在地化設計。記者謝守真／攝影

高市早苗 中國市場

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