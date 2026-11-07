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關係持續回暖！ 大陸將首次在加拿大發行人民幣主權債券

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
在兩國關係持續回暖的背景下，大陸將首次在加拿大發行人民幣主權債券。大陸財政部在官網公告，經國務院批准，財政部將於今年11月9日當周在加拿大發行人民幣綠色主權債券，規模不超過人民幣40億元。路透
在兩國關係持續回暖的背景下，大陸將首次在加拿大發行人民幣主權債券。大陸財政部在官網公告，經國務院批准，財政部將於今年11月9日當周在加拿大發行人民幣綠色主權債券，規模不超過人民幣40億元。路透

在兩國關係持續回暖的背景下，大陸將首次在加拿大發行人民幣主權債券。大陸財政部在官網公告，經國務院批准，財政部將於今年11月9日當周在加拿大發行人民幣綠色主權債券，規模不超過人民幣40億元。具體發行安排將在發行前另行公布。

彭博報導，大陸財政部2009年開始在香港發行人民幣國債，2016年首次將發行拓展至香港以外的離岸市場，在倫敦發行30億元人民幣國債。待這次發行落地，加拿大將成為繼香港、倫敦和澳門之後，人民幣主權債券發行的又一個境外市場，有助於擴大人民幣資產在北美的投資者基礎。

彭博行業研究新興市場首席外匯策略師趙志軒指出，今年以來，大陸明顯加大了離岸人民幣的推廣力度，應用範圍從外匯、利率市場延伸至大宗商品領域，推動離岸人民幣債券發行也是順理成章的一步。

他認為，這反映出大陸促進人民幣在境內外流通、降低對美元依賴的明確意圖，不過降低對美元依賴可能更多體現為增加歐元的使用。這次發行適逢中加經貿關係回暖，選擇加拿大作為發行地，或體現了雙方進一步深化貿易與金融聯繫的努力。

加拿大和大陸本周同意將兩國經貿初步聯合安排延長至2028年底，其中包括延長部分加拿大農水產品的優惠市場准入措施。

華僑銀行駐新加坡策略師張淑嫻提到，儘管發行地點並不會限制投資者範圍，但在加拿大發行人民幣債券，或有助於提升當地投資者對人民幣產品的認知和關注。這些投資者此前可能尚未積極參與離岸人民幣市場。

這次發行的人民幣債券是綠色債券，也將為海外投資者增加更多人民幣計價的高等級綠色資產選擇。

加拿大 人民幣 債券

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