3年送回2600多人！陸與菲再合作 遣返百餘名涉賭詐嫌犯

雖然中國大陸近期與菲律賓再因南海問題起爭議，但共同打擊犯罪機制仍在運作。陸駐菲律賓使館6日發布消息指，中菲執法部門當天合作，遣返100餘名涉賭詐犯罪嫌疑人。

該使館表示，中方打擊賭詐等跨國犯罪活動的立場堅定不移。「2023年以來，中菲執法部門合作累計遣返犯罪嫌疑人2600餘名」使館亦表示，「中方願同菲律賓執法部門密切合作，採取一切必要措施，維護兩國正常人員和經貿往來秩序。」

星媒聯合早報指，雙方執法部門先前已有多次類似合作行動。如今年7月16日，陸駐菲使館稱，中菲聯手搗毀電詐窩點，遣返6名嫌犯，6人均為中國大陸通緝的在逃人員，該團夥涉案金額近千萬元人民幣。

另外，陸駐菲使館7月15日亦公布，雙方執法部門合作，捕獲並遣返1名涉嫌組織跨境賭博、電信詐騙的林姓逃犯，其所屬集團涉案金額達數億元人民幣。

8月19日，該使館表示，合作抓獲並遣返涉嫌組織跨境賭博犯罪的逃犯陳某，並指陳某所屬跨境賭博犯罪集團在菲律賓設立網路賭博平台，透過網站推廣、社媒廣告、招募代理人、熟人介紹等方式向中國公民招賭，並透過操縱後台數據、設置苛刻提款條件、延長賭博時間、增加賭博頻率等誘使賭客輸光所有資金，涉案金額逾29.2億元人民幣。