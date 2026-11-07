北京遲未放行 輝達60萬個H200滯港

路透引述兩名知情人士報導，輝達約六十萬個先進人工智慧（ＡＩ）繪圖處理器（ＧＰＵ）Ｈ二○○存放香港，等待運往中國大陸。儘管大陸科技業者有需求，北京至今仍未批准大批進口。

路透首度披露這批Ｈ二○○的庫存規模，也凸顯北京不願更加依賴美國科技。另一方面，大陸企業仍需要輝達的先進運算能力，才能因應這個全球第二大經濟體快速增加的ＡＩ需求。

有三名知情人士透露，大陸近幾個月已允許部分Ｈ二○○入境。其中一人透露，幾家大陸網路大廠近幾個月各取得大約一萬個Ｈ二○○。另有三名知情人士說，已有少量晶片透過中間商和間接管道運入，但未透露數量。北京至今仍未放行大批進口。

Ｈ二○○雖非輝達最新的ＡＩ處理器，部分功能仍是大陸同類晶片所不及。搭配輝達的軟體，尤其適合用來訓練ＡＩ模型。

美國自二○二二年起實施出口管制，限制大陸取得輝達的先進晶片，以及製造這些晶片所需的設備。獲准供應的晶片有限，大陸買家轉向中間商和間接管道採購，推高非正式市場的價格。

其中一名知情人士說，截至十月底，大陸市場一台搭載八個輝達Ｈ二○○ ＧＰＵ的伺服器，開價已超過人民幣六百萬元（九十萬美元），約為一年前的三倍。搭載輝達新一代Blackwell晶片的伺服器受到美國出口管制，每台開價超過人民幣兩千萬元。

美國原本禁止Ｈ二○○出口至大陸，去年美中貿易談判後，川普政府准許輝達向獲核准的大陸客戶銷售這款晶片。北京則因擔心過度依賴美國科技，另對Ｈ二○○進口設限。

科技媒體The Information今年七月報導，大陸官員曾告知阿里巴巴、字節跳動和DeepSeek等企業，可望獲准購買少量Ｈ二○○，用於訓練ＡＩ模型。

報導指出，核准總量可能不到廿萬個，北京也希望企業優先使用大陸自製處理器進行ＡＩ推論，也就是運用已訓練的模型處理任務。

路透上月報導，字節跳動、阿里巴巴和騰訊已訂購逾三百萬個輝達RTX PRO五五○○工作ＧＰＵ，按牌價計算合計超過三百五十億美元。這款顯示卡效能較低，符合美國出口規定。