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新興產業推升需求 陸每年新增三個上海用電量

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
陸國家能源局表示，「十五五」時期（2026-2030年），在算力等新興產業帶動下，整體用電需求仍將剛性增長，預計年均增量將達到6,000億度，年增6%，相當於每年新增三個上海市的用電量。（新華社）
陸國家能源局表示，「十五五」時期（2026-2030年），在算力等新興產業帶動下，整體用電需求仍將剛性增長，預計年均增量將達到6,000億度，年增6%，相當於每年新增三個上海市的用電量。（新華社）

大陸國家能源局表示，「十五五」時期（2026-2030年），在算力等新興產業帶動下，整體用電需求仍將剛性增長，預計年均增量將達到6,000億度，年增6%，相當於每年新增三個上海市的用電量，其中有1,000億度是算力用電，占新增用電約17%。

科技日報報導，大陸國家能源局發展規劃司副司長葛炬指出，為做好電力保供，大陸建立了電力供應充裕度預警機制，提出2030年電力供應充裕度大於1.1，也就是在用電負荷最高峰時刻，仍然有10%的保供能力餘量，確保關鍵時刻能夠「頂住峰、兜住底」。

陸每年新增用電
陸每年新增用電

葛炬提到，「十五五」時期將充分挖掘電動汽車、空調等電力負荷調節潛力，全面推廣智能有序充電，擴大車網互動規模化應用範圍，促進虛擬電廠規模化發展，推動2030年虛擬電廠調節能力達到5,000萬千瓦以上，讓用戶更多參與電力系統調節互動。

新興產業對電力需求大增，尤其算力與充換電兩大新動能合計占約30%的年均新增用電量，是「十五五」期間用電增長不同於以往周期的核心特徵，其中算力用電近三年的平均增速達39.5%，為所有領域中增速最快的板塊。

不過，工業仍是壓艙石，傳統工業升級帶來的用電增量占比約37%，再加上新興產業的用電需求，整體第二產業（製造業、電力及建築業）仍貢獻一半以上的用電增長，並未出現產業空心化所引發的用電結構失衡問題。

在儲能方面，為發揮儲能作為電力系統「充電寶」（行動電源）、「調節器」的作用，合理布局建設一批抽水蓄能電站，2030年裝機規模達到1.6億千瓦左右。大力發展新型儲能，鼓勵多種技術路線發展，2030年裝機規模達到3億千瓦。

用電 上海 十五五

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