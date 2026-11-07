A 股有潛利 高盛、瑞銀等外資加碼捧場

大陸國家能源局表示，「十五五」時期（2026-2030年），在算力等新興產業帶動下，整體用電需求仍將剛性增長，預計年均增量將達到6,000億度，年增6%，相當於每年新增三個上海市的用電量，其中有1,000億度是算力用電，占新增用電約17%。

2026-11-07 00:50