聽新聞
0:00 / 0:00

A 股有潛利 高盛、瑞銀等外資加碼捧場

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
外資持續加碼A股。中新社
外資持續加碼A股。中新社

外資持續加碼A股，高盛、瑞銀、摩根士丹利等QFII（合格境外機構投資者）最新公布的第3季持股內容顯示，外資逆勢加碼長鑫科技等AI產業鏈公司，並增持高端裝備製造、銀行及部分中小市值行業龍頭。

截至今年第3季末，QFII共持有A股數量136.85億股，持倉市值人民幣2,707億元（新台幣1.2兆元），分別較去年同期成長56.4%、79.8%，顯示外資持續加碼買進A股。

亞洲股市大跌之際，陸港股市昨（6）日相對抗跌，A股上證指數及港股恒生指數昨天分別下跌1.1%及1.2%。

21世紀經濟報導，自7月以來，伴隨全球科技股波動加大，外資逆勢布局大陸AI產業鏈，新進重倉股名單中就有DRAM龍頭長鑫科技，以及高端裝備製造企業傑瑞股份、醫藥股哈藥股份等個股都獲QFII新進重倉，另外，半導體設備與材料板塊的先導基電、航太高新技術企業中國衛星等獲QFII重點加碼。

從持股數量變動來看，今年第3季，先導基電、電子元件製造商超音波電子、IDC服務商美利雲、繼電器產業龍頭宏發股份、電子級矽片產品及服務供應商西安奕材-U等多檔個股分別被QFII加倉了數百萬股。

外資 A股 港股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

人行釋利多 引外資歸隊

00980A配息0.688元！年化配息率12.08％ 外資狂賣台股近兆元後市受關注

台灣GDP成長率上看12.16％！00410A聚焦AI科技股 經理人換股布局成焦點

外資賣超1,499億元史上第五大！0050遭砍7.7萬張 賣超前十ETF占6檔

相關新聞

對美採購生變？陸要求先降關稅「美中要相向而行」

美國期中選舉後，先前中美達成的共同降低關稅等貿易安排也引起關注是否生變。大陸外交部昨天表示，雙方要相向而行，堅持互利共贏導向，推動中美經貿關係持續穩定向好發展。

新興產業推升需求 陸每年新增三個上海用電量

大陸國家能源局表示，「十五五」時期（2026-2030年），在算力等新興產業帶動下，整體用電需求仍將剛性增長，預計年均增量將達到6,000億度，年增6%，相當於每年新增三個上海市的用電量，其中有1,000億度是算力用電，占新增用電約17%。

A 股有潛利 高盛、瑞銀等外資加碼捧場

外資持續加碼A股，高盛、瑞銀、摩根士丹利等QFII（合格境外機構投資者）最新公布的第3季持股內容顯示，外資逆勢加碼長鑫科技等AI產業鏈公司，並增持高端裝備製造、銀行及部分中小市值行業龍頭。

陸晶片業揪伴 搶攻太空算力

海光信息、中科曙光等業者合資成立中科星雲太空智能科技（合肥）公司，法定代表人為雷斌，註冊資本人民幣15億元，經營範圍包含衛星遙感應用系統集成、衛星遙感數據處理等。意味大陸晶片業者結合算力公司正搶進太空算力。

北京遲未放行 輝達60萬個H200滯港

路透引述兩名知情人士報導，輝達約六十萬個先進人工智慧（ＡＩ）繪圖處理器（ＧＰＵ）Ｈ二○○存放香港，等待運往中國大陸。儘管大陸科技業者有需求，北京至今仍未批准大批進口。

陸拚資料中心建設、赴歐搶算力

美國期中選舉後，多名民主黨籍新當選州長主張加強限制ＡＩ資料中心建設之際，中國大陸則持續擴大人工智慧及算力基礎設施投資。大陸國務院副總理何立峰近日強調，要加大對人工智慧、算力網路建設等領域的金融支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。