陸拚資料中心建設、赴歐搶算力

美國期中選舉後，多名民主黨籍新當選州長主張加強限制ＡＩ資料中心建設之際，中國大陸則持續擴大人工智慧及算力基礎設施投資。大陸國務院副總理何立峰近日強調，要加大對人工智慧、算力網路建設等領域的金融支持。

大陸國務院常務會今年九月針對算力網建設的最新部署指出，算力網是人工智慧發展的基礎支撐，要進一步完善算力基礎設施。

大陸近兩年圍繞國家算力樞紐節點建設超七十條算力大通道，相關算力樞紐節點間網絡性能提升百分之十，並在十個省區市平台接入基礎上，有序推動全國卅一個省區市平台對接入網。

另外，美國財經媒體ＣＮＢＣ五日引述四位知情人士報導，被白宮七月指控透過遠端方式，在東亞國家使用輝達先進晶片Blackwell的中國大陸人工智慧新創公司月之暗面，正試圖轉向歐洲的資料中心取得這些晶片的使用權。

路透六日引述兩位知情人士報導，大陸快閃記憶體晶片龍頭長江存儲擬興建的第四座工廠，計畫向大陸國內供應商採購七成的設備。由於預定今年稍晚投產的第三座工廠採購比率是五成，這顯示大陸在以國產晶片製造設備取代外國貨源上有所進展。