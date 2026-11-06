上海進博會30多家台商參展 業者：拚品牌曝光機會、拓展大陸市場商機

第9屆中國國際進口博覽會（簡稱進博會）吸引30多家台商參展，面對大陸市場競爭激烈、景氣起伏及消費需求變化，業者坦言市場發展難免「坑坑巴巴」，但大陸市場規模及消費潛力仍大，盼藉由進博會爭取曝光機會，接觸買家、拓展商機，並透過產品創新與服務轉型尋求成長。

南僑食品集團（上海）總經理林昌鈺受訪時表示，南僑是進博會九屆「全勤生」，不少觀展者具有實際採購需求，有助企業拓展銷售及接觸客戶。他也鼓勵台灣企業參展，透過展會曝光、了解市場及尋找商機。

林昌鈺坦言，大陸食品產業進步快速，市場變化甚至讓長期在當地經營的企業也難以跟上，部分產品推出後可能三周就退燒。他認為，台灣食品業者過去或許具有一定優勢，但如今大陸業者進步迅速，台商不見得仍有明顯優勢；面對市場變化，不必盲目追隨爆品，食品安全仍是最重要的考量。

林昌鈺指出，大陸有14億人口，消費力將相當可觀。他也坦言，市場發展過程難免「坑坑巴巴」，受到外部因素影響，但認為這些影響只是一時，長期仍有成長空間。南僑除大陸外，也持續以東南亞為海外布局重點，考量當地華人市場及生產條件，未來將持續投資，同時配合大陸市場發展，推動全球布局。

至於今年第五度參加進博會的喬山健康科技，中國區家用市場部經理花琪表示，進博會期間能以較低成本提高品牌曝光，過去四屆參展帶來約人民幣20億元效益，品牌曝光及溢出效應都高於預期，今年也將在展會全球首發一至三款產品。

花琪表示，喬山此次主打讓科學訓練走進生活，展出的AI家庭健身生態系，透過體測取得身體數據，再依使用者減重、增肌目標及運動偏好，由AI規劃個人化訓練課表，並串聯健身器材、按摩椅、筋膜槍及健康飲食建議，提供從訓練到恢復的整合服務。旗下科學健身APP Welltivity導入AI，兩岸均有推出，並依不同市場需求設計功能。

花琪也指出，喬山看重大陸市場發展性，也許十年後可以趕上美國的市場情況。他說，大陸不只是生產及研發基地，也是未來銷售重點市場之一，隨著民眾健康消費意識提高，家用市場仍有發展空間。

首次參加進博會的元祖食品表示，旗下產品在兩岸都有市場，大陸市場幅員廣大，希望藉展會提高品牌能見度，接觸各省市代表團及經銷商，拓展更多城市的銷售通路。元祖品牌推廣總監王娜說，元祖經營45年來持續重視食材、配方及製作工藝，並引進全球食材融入傳統糕點及烘焙產品；面對市場競爭，品牌除堅持品質，也透過養生概念及IP聯名產品持續創新，吸引不同客群。

此外，連續多年參展的精密製造業者上銀科技此次聚焦半導體及機器人應用，展出機器人手臂、線性滑軌及滾珠螺桿等傳動零組件與配套方案。展場工作人員談及機器人產業發展時指，機器人應用逐漸從過去由人員操作，轉向透過視覺辨識及演算法判斷目標、協調動作，相關展示也比去年更完整。

該名工作人員並提到，若台灣機器人產業能結合大陸的大模型、算力及演算法資源，與台灣既有技術及零組件優勢相互配合，或可形成互補。

元祖食品首度參加進博會，希望藉展會提高品牌能見度，接觸各省市代表團及經銷商，拓展大陸市場通路。記者謝守真／攝影

圖為喬山科技在進博會的展台。記者謝守真／攝影

圖為南僑食品集團（上海）總經理林昌鈺。記者謝守真／攝影