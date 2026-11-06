紅果超夯AI劇豪奪66億次播放 54歲大叔自學AI帶隊製作

大陸AI短劇《持械入宋》登上紅果短劇AI推薦榜首，累積1141萬次收藏、全網播放量破66億，而締造這一奇蹟，竟是由54歲主創張漢生，自學AI技術，最終透過AI短劇實現逆襲，靠短劇收入還清了先前的債務，團隊如今擴增至30多人。

快科技報導，11月第一周，紅果短劇AI劇榜單上，《持械入宋》第1季仍穩居前十。這部劇於8月22日首播，兩個多月連續推出10季，累計約1000集。

《持械入宋》每集不到兩分鐘，單季內容體量已相當可觀。目前，該劇在紅果站內各季累計收藏量達1141萬，單季最高熱度達8206萬，前十季平均每季熱度接近5000萬，全網播放量超過66億。

更引人注目的是，這部爆款短劇背後的主創團隊幾乎沒有影視產業經驗。

54歲主創張漢生先前多次創業，但屢屢受挫。為了尋找新的機會，他決定自學AI技術，最終透過AI短劇實現逆襲，不僅打造出《持械入宋》，還靠短劇收入還清了先前的債務。

張漢生於2025年3月開始學習AI生成技術，網名「老十一」則來自他當年學藝時的學員編號。

這支團隊的成員也同樣特別。根據張漢生介紹，目前團隊有30多名成員，其中負責《持械入宋》創作的6人核心小組，成員全部來自普通行業，沒有專業影視科班背景。

有人曾是叫車司機，有人開小貨車送貨，還有寶媽、批發義從業人員和一般公司職員。團隊成員分散在廣東、安徽、湖北、河北等地，主要以線上方式協作，不少人最初都是兼職參與創作。

在商業回報方面，先前，總編劇李朝華透露，《持械入宋》整個系列累計算力投入超過人民幣100萬元，最終獲得的商業回報在千萬元左右。

抖音副總裁李亮5日也公開介紹了這部作品。他也透露，《持械入宋》背後是「非專業」製作團隊，該團隊成員分散廣東、安徽、湖北、河北等地，全部線上協作，多為兼職起步，成員背景全是草根：寶媽、網約車司機、做批發生意的、開小貨車送貨的、普通公司職員，無專業編劇、主創影班的作品。

在他看來，AI技術正讓各行各業，成千上萬民間高手成為「爆款劇」的導演。