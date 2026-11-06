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上海美商會長出席進博會 稱中國市場像打NBA可磨練競爭力

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
第9屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕、美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。記者謝守真／攝影
第9屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕、美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。記者謝守真／攝影

進博會近日在上海舉行，其中美企今年參展面積再居各國之首，連續8年排名第1。上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）6日以大陸「甲級聯賽」、美國NBA比喻中國市場，認為企業想提升全球競爭力，就必須進入高強度競爭環境。隨中美經貿關係近期相對穩定，美企在大陸經營面臨的最大挑戰，已從中美關係不確定性轉為中國市場競爭激烈；他也看好美國黃豆、牛肉等在大陸市場的出口機會。

美國食品與農業館6日上午舉行開幕儀式。鄭藝在儀式前接受台媒聯訪指，今年中美兩國元首先後在北京及華盛頓會晤，雙方在經貿領域達成部分協議，包括大陸採購美國黃豆、牛肉等農產品，以及成立貿易理事會，研議對雙方各300億美元非敏感商品提供較優惠的關稅待遇。在此背景下，美國商會看好今年進博會的商機，希望透過美國食品與農業館，促成更多美國農產品銷售。

談到美企在大陸市場的經營挑戰，鄭藝指出，過去幾年美企面臨三大挑戰：中美關係不確定性、中國國內「內捲」（產業競爭激烈）、中國經濟下行。不過，隨著兩國元首今年5月在北京、9月在華盛頓兩度會晤，會員企業普遍認為中美關係進入相對穩定時期，目前最大的挑戰已轉為中國市場內捲，中美關係政治不確定性則退居第二。

他以電動車產業為例，過去特斯拉是少數將最新技術帶進中國市場的企業，如今新能源車市場已有眾多競爭者，市場競爭日益激烈。鄭藝認為，跨國企業雖然受到內部流程及規範限制，決策速度不如中國本土企業，但也能藉由與競爭對手較量、學習其市場策略，提升自身競爭力。

儘管面臨激烈競爭，鄭藝形容，中國市場就像「甲級聯賽」或美國NBA，企業若想在頂級賽事中競爭或提升實力，就必須在高強度競爭市場中磨練，進而提升全球競爭力。

在中美經貿磋商方面，鄭藝表示，美企期待雙方能延長目前的貿易休戰安排，並建立更長期穩定的經貿關係，尤其稀土出口及關稅仍是雙方需要持續協商的議題。此外，雙方已就各300億美元非敏感商品的關稅優惠達成共識，希望盡快落實；投資理事會也有待進一步公布具體規則，明確中資企業赴美投資的產業範圍，讓雙方企業有更清楚的合作依據。

針對大陸採購美國黃豆的承諾，鄭藝指出，根據美方對去年釜山兩國元首會晤的解讀，中方承諾2026年至2028年每年採購2500萬噸美國黃豆。他認為，這對美國農民而言是重要的市場機會，希望相關承諾能持續落實，也期待雙方在非敏感經貿領域擴大合作。

對於中美貿易失衡，鄭藝認為，「（中美）貿易失衡當然是個不爭的事實」，但這與雙方經濟結構也有關係，大陸目前需求端仍顯不足，政府正尋求促進消費的方案；美國則有消費強、儲蓄不足等結構性問題。他認為，雙方都需要時間處理經濟結構問題，理性看待經貿關係，才有助於改善貿易失衡，這可能「是最佳的解決方案」

上海美國商會會長鄭藝形容，中國市場就像「甲級聯賽」或美國NBA，企業若想在頂級賽事中競爭或提升實力，就必須在高強度競爭市場中磨練，進而提升全球競爭力。記者謝守真／攝影
上海美國商會會長鄭藝形容，中國市場就像「甲級聯賽」或美國NBA，企業若想在頂級賽事中競爭或提升實力，就必須在高強度競爭市場中磨練，進而提升全球競爭力。記者謝守真／攝影

圖為上海美國商會會長鄭藝。記者謝守真／攝影
圖為上海美國商會會長鄭藝。記者謝守真／攝影

上海美國商會會長鄭藝6日表示，隨著兩國元首今年兩度會晤，會員企業普遍認為中美關係進入相對穩定時期，目前最大的挑戰已轉為中國市場內捲，中美關係政治不確定性則退居第二。記者謝守真／攝影
上海美國商會會長鄭藝6日表示，隨著兩國元首今年兩度會晤，會員企業普遍認為中美關係進入相對穩定時期，目前最大的挑戰已轉為中國市場內捲，中美關係政治不確定性則退居第二。記者謝守真／攝影

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