四川省長晤三三會理事長林伯豐 盼深化川台經貿、旅遊合作

大陸四川省長施小琳5日會見到訪的三三會理事長林伯豐一行，她強調，三三會是台灣重要的工商團體，為促進兩岸交流合作作出了積極貢獻。希望繼續發揮好橋樑紐帶作用，找準聯動發展結合點，帶動更多台商台企來川投資興業，助力兩地深化經貿投資、文化旅遊、青少年等領域交流合作，形成更多務實成果。

據四川日報報導，11月5日，受中共四川省委書記王曉暉委託，省委副書記、省長施小琳在成都會見台灣三三企業交流會理事長、台玻集團董事長林伯豐率領的三三會參訪團一行。四川省副省長任京東，省直有關部門和成都市相關負責人等參加會見。

官方並未發布會晤照片與影片，僅有文字通稿。

施小琳對林伯豐一行來訪表示歡迎，並簡要介紹四川經濟社會發展情況。她說，近年來川台兩地經貿往來密切、人員交流頻繁、各領域合作基礎良好。當前，新時代西部大開發、成渝地區雙城經濟圈建設等重大戰略在川交匯疊加，為廣大台商台企在川發展提供了廣闊空間。

施小琳稱，三三會是台灣重要的工商團體，為促進兩岸交流合作作出了積極貢獻。希望繼續發揮好橋樑紐帶作用，找準聯動發展結合點，帶動更多台商台企來川投資興業，助力兩地深化經貿投資、文化旅遊、青少年等領域交流合作，形成更多務實成果，共享四川「十五五」發展機遇，攜手為推動兩岸關係和平發展、壯大中華民族經濟作出更大貢獻。

四川方面的消息指，林伯豐感謝四川長期以來對台商台企的關心支持。他表示，四川是西部地區台資企業數量最多、投資額最大的省份，這裡自然資源豐富、科技實力雄厚、人才資源充沛、市場空間巨大，三三會將積極推動會員企業投資四川、深耕四川，促進兩地開展更多經貿合作和青年創業活動，為兩岸關係和平發展貢獻更多力量。