快訊

新竹馬偕麻醉科開高薪搶人？醫師爆月薪60萬起跳：自費收入還能加

高市「台灣有事」發言滿1年！日本重申對台立場未變 拒答是否撤回

郭哲榮晉升「兩億男」！再砸5000萬買0050…房貸資金也押上：我真的沒錢了

聽新聞
0:00 / 0:00

四川省長晤三三會理事長林伯豐 盼深化川台經貿、旅遊合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸四川省長施小琳5日在成都會見三三會訪團。聯合報系資料照
大陸四川省長施小琳5日在成都會見三三會訪團。聯合報系資料照

大陸四川省長施小琳5日會見到訪的三三會理事長林伯豐一行，她強調，三三會是台灣重要的工商團體，為促進兩岸交流合作作出了積極貢獻。希望繼續發揮好橋樑紐帶作用，找準聯動發展結合點，帶動更多台商台企來川投資興業，助力兩地深化經貿投資、文化旅遊、青少年等領域交流合作，形成更多務實成果。

據四川日報報導，11月5日，受中共四川省委書記王曉暉委託，省委副書記、省長施小琳在成都會見台灣三三企業交流會理事長、台玻集團董事長林伯豐率領的三三會參訪團一行。四川省副省長任京東，省直有關部門和成都市相關負責人等參加會見。

官方並未發布會晤照片與影片，僅有文字通稿。

施小琳對林伯豐一行來訪表示歡迎，並簡要介紹四川經濟社會發展情況。她說，近年來川台兩地經貿往來密切、人員交流頻繁、各領域合作基礎良好。當前，新時代西部大開發、成渝地區雙城經濟圈建設等重大戰略在川交匯疊加，為廣大台商台企在川發展提供了廣闊空間。

施小琳稱，三三會是台灣重要的工商團體，為促進兩岸交流合作作出了積極貢獻。希望繼續發揮好橋樑紐帶作用，找準聯動發展結合點，帶動更多台商台企來川投資興業，助力兩地深化經貿投資、文化旅遊、青少年等領域交流合作，形成更多務實成果，共享四川「十五五」發展機遇，攜手為推動兩岸關係和平發展、壯大中華民族經濟作出更大貢獻。

四川方面的消息指，林伯豐感謝四川長期以來對台商台企的關心支持。他表示，四川是西部地區台資企業數量最多、投資額最大的省份，這裡自然資源豐富、科技實力雄厚、人才資源充沛、市場空間巨大，三三會將積極推動會員企業投資四川、深耕四川，促進兩地開展更多經貿合作和青年創業活動，為兩岸關係和平發展貢獻更多力量。

林伯豐 四川 經貿

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

京港洽談會簽約47項目、涉約75億美元 聚焦3大重點

進博會30多家台企參展 李政宏：看好大陸市場、兩岸應強強合作

台中市商業總會80周年慶 蔡英文：政府與企業、中央和地方都要合作

奧地利總理出席進博會 籲對話化解歧見、深化奧地利與陸經貿合作

相關新聞

第2艘大陸國產郵輪交付 「愛達．花城號」可容納逾5200乘客

大陸第2艘國產大型油輪「愛達．花城號」今日在上海交付，總房間數2,130間，可以容納超過5,200位乘客，也意味著大陸國產大型郵輪完成了從單船突破到系列化建造的躍升。未來即將在廣州啟航到香港、越南等地。

上海美商會長出席進博會 稱中國市場像打NBA可磨練競爭力

進博會近日在上海舉行，其中美企今年參展面積再居各國之首，連續8年排名第1。上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）6日以大陸「甲級聯賽」、美國NBA比喻中國市場，認為企業想提升全球競爭力，就必須進入高強度競爭環境。隨中美經貿關係近期相對穩定，美企在大陸經營面臨的最大挑戰，已從中美關係不確定性轉為中國市場競爭激烈；他也看好美國黃豆、牛肉等在大陸市場的出口機會。

四川省長晤三三會理事長林伯豐 盼深化川台經貿、旅遊合作

大陸四川省長施小琳5日會見到訪的三三會理事長林伯豐一行，她強調，三三會是台灣重要的工商團體，為促進兩岸交流合作作出了積極貢獻。希望繼續發揮好橋樑紐帶作用，找準聯動發展結合點，帶動更多台商台企來川投資興業，助力兩地深化經貿投資、文化旅遊、青少年等領域交流合作，形成更多務實成果。

控制權爭議升溫！荷蘭安世索賠20億美元 中批海盜嘴臉

荷蘭安世半導體（Nexperia）與中國母公司聞泰科技的控制權爭議持續升溫。路透報導，安世半導體3日在荷蘭對聞泰科技及其創辦人張學政提起訴訟，要求相關被告連帶賠償20億美元，並支付自2025年10月1日起計算的法定利息。聞泰科技4日發布公告，否認全部指控及索賠金額，表示將在收到傳票並立案後，聘請境外律師團隊積極應訴。

全球首創！中國仿生機器人新言、新語播報新聞 張藝謀任形象主創

全球首個仿生人形機器人新聞主播「新言」與「新語」昨在中國亮相，由新華社與優必選聯合研發，導演張藝謀擔任其形象主創設計師，均採用1：1真人比例復刻，具備現場出鏡播報的能力。新華社報導指出，這一成果為人工智能時代的新聞傳播提供全新範式。此外，數家中企也先後推出不同形態的仿生機器人，中國仿生機器人大戰已然開打。

實力圈粉 「duanju」海外都在搜！中國微短劇也有專屬英文名

隨著中國微短劇出海熱度攀升，海外行業圈迎來極具標誌性的變化：漢語拼音「duanju」已成專門代指微短劇的國際專屬英文單詞，被海外百科網站收錄且瀏覽量急劇增長，在各大搜索引擎中也成為熱門關鍵字，標誌著東方影視文化在全球娛樂市場的強大影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。