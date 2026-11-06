路透：長江存儲新廠規劃採用多達七成國產設備

路透引述知情人士指出，中國大陸快閃記憶體晶片龍頭長江存儲（YMTC）規劃興建的第四座工廠，打算向國內供應商採購多達70%的設備，比率高於預定今年稍後投產、第三座工廠的略高於50%，顯示中國大陸在以國產晶片製造設備取代外國貨源，取得進展。

知情人士透露，長江存儲的第四座工廠將坐落在武漢，預定明年開工，目標是國產設備占比至少要達60%，但希望達成70%，該公司迄今只有和供應商進行初步討論，還沒正式下訂單。這是媒體報導首度提及第四座工廠的時間點與國產設備目標。

這座工廠預料將生產該公司最先進的NAND快閃記憶體晶片，記憶體單元垂直堆疊超過300層，將主要聚焦資料中心和人工智慧（AI）應用的儲存晶片。相較下，路透先前報導，三星電子正在調整西安廠，以生產286層的晶片，SK海力士也正在升級大連廠，製造240層的晶片。

知情人士說，多數額外的國產設備訂單，預料將來自清潔、拋光及蝕刻晶圓等生產階段，中國大陸供應商也都已在長江存儲的產線證明其設備的能力，而長江存儲提高國產設備占比，有望嘉惠北方華創科技集團與中微半導體設備等中國大陸業者。

中國大陸企業已為長江存儲供應多數清潔與拋光工具，也已在生產先進NAND晶片所需的形成深垂直架構設備上，取得進展。但長江存儲在微影、檢測及其他先進製程的一些精密工具，依然仰賴海外供應商。

知情人士也表示，在長江存儲的第三、四、五座工廠完全投產後，每座工廠預料將每月處理約10萬片矽晶圓，將共占長江存儲產能的一半以上。

長江存儲、三星電子及SK海力士都未回應路透記者的置評請求。