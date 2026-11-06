大陸官方：將鞏固海陸通道安全 確保油氣「買得到運得回」

今年以來中東衝突影響國際能源價格乃至於能源安全，大陸官員今日指出，「十五五」期間大陸將進一步做大油氣合作「朋友圈」，加強海外主要油氣產區合作，提升來源和通道多元化水準，同時「鞏固拓展陸上戰略進口通道，維護海運通道安全，確保油氣買得到、運得回」。

大陸發改委6日上午舉行有關「築牢安全底座」的記者會，針對深圳衛視提問荷莫茲海峽封鎖和中東衝突引發的全球油氣衝擊，以及大陸能源通道等問題，大陸國家能源局發展規劃司副司長葛炬指出，今年以來，大陸加大油氣增儲上產力度，主動壓減原油進口，有效對沖了荷莫茲海峽封鎖造成的全球供應缺口。

她稱，下一步大陸將進一步統籌國內供應和多元進口，加強油氣安全保障。一方面，抓好國內供應能力建設。深入實施油氣勘探開發十年行動計畫，聚焦鄂爾多斯、渤海灣、川渝、塔里木、松遼等重點含油氣盆地，加快建設一批國家級油氣戰略保障基地，推動原油產量穩中有升、天然氣產量快速增長，「讓國內供應的底氣更足」。同時，建設「大國石油儲備體系」，堅持「大庫大站、集約布局」，謀劃一批天然氣儲備重大工程。

另一方面則是「抓好多元進口保障」。當前大陸已與全球近50個國家開展油氣貿易合作，進口來源涵蓋全球主要油氣出口國，油氣國際合作穩定可靠。「十五五」期間大陸將進一步做大油氣合作「朋友圈」，加強海外主要油氣產區合作，提升來源和通道多元化水準。同時將「鞏固拓展陸上戰略進口通道，維護海運通道安全，確保油氣買得到、運得回」。

針對能源轉型、降低油氣風險，葛炬提到目前大陸油氣消費約占終端能源消費的三分之一，主要集中在交通、工業等領域，仍然有較大替代空間。「十五五」期間，官方多措並舉推進油氣消費替代，主要是「三個替代」，其一電能替代，二是氫能和綠色燃料替代，三是煤制油氣替代。

另外就糧食安全議題，大陸發改委經濟貿易司副司長寇榮指出，經過多年發展，大陸全社會糧食庫存消費比，遠高於17%至18%的國際糧食安全警戒線，36個大中城市城區成品糧油儲備保障能力在15天以上。同時，全大陸糧食標準倉房完好倉容達7.3億噸，其中具備低溫準低溫儲藏能力的倉容超過2.5億噸，相當於把糧食放進了「大冰箱」，保鮮好損耗少。目前各級糧食應急加工企業逾7000家，糧油應急日加工能力超過180萬噸，隨時能將原糧變成貨架上的米、面、油。

大陸發改委農村經濟司副司長呼和則表示，2025年大陸糧食產量達到1.43兆斤（7.15億公噸），連續兩年站穩1.4兆斤（7億公噸）台階，「為推動經濟社會平穩健康發展、有力有效應對外部風險挑戰提供了堅實支撐」。「十五五」時期提升糧食產能的主攻方向，就是在確保播種面積穩定的基礎上，進一步提高單產水平。此外還將健全糧食主產區利益補償機制，「充分調動地方重農抓糧積極性」。

大陸國家糧食和物資儲備局糧食儲備司司長羅守全透露，大陸已建成包括中央政府儲備和地方政府儲備在內的政府儲備體系。以地方政府儲備為例，現有規模能夠滿足產區3個月、銷區6個月、產銷平衡區4.5個月的市場供應，這是基於地方政府儲備「第一道防線」功能及不同區域產需特點確定的。「十五五」期間將會同有關方面動態調整優化儲備規模結構佈局，促進優儲適需。