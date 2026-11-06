香港強化城市監控系統 加入人臉識別功能

香港警方近年在全港多處陸續安裝監控系統，並決定強化其功能，包括加入車牌和人臉識別功能，以及接駁至商場的監視器。

2024年4月起，香港警方啟動「銳眼計畫」（SmartView），目標是在人流密集及罪案率較高的公眾場所安裝監控鏡頭，以預防和偵查罪案，並協助人流管理。

警方昨天公布，按照「銳眼計畫」，去年底在港逐步安裝了過萬支監控電視鏡頭，至今已協助偵破超過2000宗案件，包括謀殺、縱火等，拘捕近3000人。

由於效果良好，警方決定增強「銳眼系統」的功能，會加入人臉識別功能，協助追緝匪徒及搜尋失蹤人士等，也會陸續把商場的監視器接駁至系統。

據公布，「銳眼系統」早已增加識別車牌的功能。

警方強調，相關系統的影像會在一個月內自動銷毀，符合隱私規定。

警方早年也有在公眾地方安裝監控系統的想法，以預防罪案發生，但當時備受泛民主派反對，後者憂慮會影響市民隱私，甚至擔心「政治監控」。

在「反送中」運動之後，隨著泛民力量從香港政治舞台消失，警方開始落實相關計畫。隨著破案效果逐漸顯著，社會反對聲音愈來愈少。