中國藝術品市場大變化 大陸多間拍賣行上調買方佣金

大陸多家拍賣行，近日不約而同宣布調漲買方佣金比率，不少拍賣行都從15%的比率上漲為18%，相關調整恐衝擊賣家的收益，也讓藝術拍賣市場更加傾向於高淨值藏家。

大陸頂尖拍賣行中國嘉德10月18日宣布，自2026年11月秋季拍賣會起買方佣金比率調整為18%。拍賣結束後15日（含）內，買受人付清購買價款的當期拍品，買方佣金比率減免1.5個百分點，按照16.5%收取。中國嘉德強調，「將持續升級專業服務，陪伴各位藏家甄選藏品」。

隨後，中漢拍賣10月20日也宣布上調買方佣金到18%並比照限期付款減免規則，同時原有買方首位應價佣金優惠規則不變。

北京大弈11月2日宣布調整佣金，自拍賣結束之日起，付款期限為35個自然日。拍賣結束之日起7個自然日（含）內付清全款，佣金費率15%；8至20個自然日（含）內付清全款，佣金費率16.5%；21至35個自然日內付清全款，佣金費率18%。

除了這三間大型拍賣行外，據本報記者不完全統計，近期上調買方佣金的大陸拍賣行還有聞德古金、朵雲軒網拍、鼎天國際、游心拍賣、上海雲間等多家公司。稍早，另一間大型拍賣行中貿聖佳已在今年6月將買方佣金改為階梯式，原為一致15%，改後為人民幣200萬元以下維持15%、超過者降至12%至14%，並取消「7天內付款13.5%」優惠。

雅昌專欄作家季濤10月底即撰文指出，這是中國嘉德15年來再一次上調佣金。嘉德1994年首拍時按照10%收取買方佣金，2007年上調至12%，2011年再次調到15%。大陸其他拍賣行「基本都會在嘉德帶頭調整後跟隨上調買方佣金」。

拍賣行紛紛上漲買方酬金，對誰有利？對誰影響最大？季濤認為，上調買方酬金，主要是因為拍賣行按照原來的酬金比例已經難以盈利，緣於其成交總額下滑，收入減少，成本難以壓縮。而從拍賣機制上看，提高了買方酬金對買家的影響是可控的。因為拍場上，買家對競買的拍品會有自己的心理價位，其中必然已包含買方酬金在內，當買家支出一定的情況下，拍賣行提高了買方酬金，落槌價款就會相應減少，因而賣家最終得到收益也會減少。拍賣行為了保證成交，就會去壓低拍品底價，最終影響到的還是賣方的利益。

不只是大陸，香港也有類似趨勢。據文匯報近日報導，2026年香港拍賣市場迎來一輪佣金調整潮，其中包含蘇富比、富藝斯、佳士得、邦瀚斯等。報導指出，本輪調整的普遍特點是「中檔價位佣金提高」。以一筆1,480萬港元的落槌價為例，在新舊費率切換後，買家需多付約51.3萬港元，漲幅達14.1%。對此多位藏家認為，此舉與拍賣行運營成本上升、市場策略進一步向高淨值藏家傾斜有關，同時對於中檔價位拍件的出價也造成一定程度的阻滯。

談及上調背後的原因，廣東新快報旗下收藏周刊引述廣州藝術品行業商會常務副會長嚴君雲分析指出，近年來拍賣生態悄然發生了變化，頭部拍賣行不再依賴租用香港會展中心辦拍賣，轉而落戶中環高端辦公樓，甚至打造專屬藝術展廳，此外，各大拍賣行不再集中短期完成全部品類，實行分板塊輪展輪拍，將近現代書畫、古代書畫、古玉、陶瓷、現當代藝術分不同周期，春、秋兩季大拍的周期因此被拉長。因此，藝術品拍賣的營運成本、參與門檻持續抬升，此外也擠壓普通入門級愛好者的參與空間。

大陸拍賣市場巨大，拍賣公司也相當多，圖為中酉拍賣2025年春拍。聯合報系資料照