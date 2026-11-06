快訊

立冬旺運來了！命理師揭「5大聚勢生肖」有望一路高飛

查帕卡颱風最快周末生成！未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

Sony推全新降噪耳機WH-1000XM4C高CP！親民款音質升級 預購再省3千元

聽新聞
0:00 / 0:00

陸副總理何立峰在北京看科技設施 稱加大對AI、算力網建設金融支持

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸國務院副總理何立峰4、5日在北京調研。圖為4日他在北京懷柔調研相關科技基礎設施。新華社
大陸國務院副總理何立峰4、5日在北京調研。圖為4日他在北京懷柔調研相關科技基礎設施。新華社

大陸國務院副總理何立峰，4、5日在北京懷柔、通州等地，實地調研相關科技基礎設施、智能製造和生物醫藥企業，據新華社報導，何立峰表示，要加大對人工智能、算力網建設等領域的金融支持和要素保障。

新華社5日晚間稱，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰11月4至5日到北京調研。何立峰指出，要認真學習貫徹中共二十屆五中全會精神，深入貫徹落實中共中央總書記習近平對北京重要講話指示精神，「加快高水平科技自立自強，強化科技創新與產業創新深度融合，推動經濟持續向新向優向好發展。」

報導指，何立峰先後到北京懷柔、通州等地，實地調研相關科技基礎設施、智能製造和生物醫藥企業，了解科研成果轉化、企業發展和產品出口等情況，召開區鎮座談會，聽取基層工作意見。

其中，何指出，要強化科技戰略支撐，突出科技創新供給和產業市場需求引領，發揮好政府引導作用，加強產學研融通創新和技術應用，更好服務科技創新中心建設；要堅持發展和安全並重，加大對人工智能、算力網建設等領域的金融支持和要素保障，統籌做好創新發展與風險防控，有序擴大新型基礎設施建設投資。

另外他也提到，要因地制宜發展新質生產力，培育壯大高端製造、生物醫藥等新興產業，支持企業自主創新和產品服務提質升級，不斷增強國際競爭力，積極融入和拓展全球市場。

北京 算力 何立峰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

京港洽談會簽約47項目、涉約75億美元 聚焦3大重點

進博會開幕 丁薛祥：陸不刻意追求順差 部分高科技產品想買「不讓買」

黃偉哲宣布AI服務引擎啟動 AMD捐贈算力設備助攻智慧市政與在地創新

進博會30多家台企參展 李政宏：看好大陸市場、兩岸應強強合作

相關新聞

第2艘大陸國產郵輪交付 「愛達．花城號」可容納逾5200乘客

大陸第2艘國產大型油輪「愛達．花城號」今日在上海交付，總房間數2,130間，可以容納超過5,200位乘客，也意味著大陸國產大型郵輪完成了從單船突破到系列化建造的躍升。未來即將在廣州啟航到香港、越南等地。

大陸官方：將鞏固海陸通道安全 確保油氣「買得到運得回」

今年以來中東衝突影響國際能源價格乃至於能源安全，大陸官員今日指出，「十五五」期間大陸將進一步做大油氣合作「朋友圈」，加強海外主要油氣產區合作，提升來源和通道多元化水準，同時「鞏固拓展陸上戰略進口通道，維護海運通道安全，確保油氣買得到、運得回」。

香港強化城市監控系統 加入人臉識別功能

香港警方近年在全港多處陸續安裝監控系統，並決定強化其功能，包括加入車牌和人臉識別功能，以及接駁至商場的監視器

中國藝術品市場大變化 大陸多間拍賣行上調買方佣金

大陸多家拍賣行，近日不約而同宣布調漲買方佣金比率，不少拍賣行都從15%的比率上漲為18%，相關調整恐衝擊賣家的收益，也讓藝術拍賣市場更加傾向於高淨值藏家。

美股AI概念股重挫後 中國A股三大指數開盤齊跌

美股AI概念股昨天遭遇重挫後，恐慌情緒彌漫至亞洲市場。中國A股今天早上開盤，上證指數下跌2.11%，報3612.15點；...

陸副總理何立峰在北京看科技設施 稱加大對AI、算力網建設金融支持

大陸國務院副總理何立峰，4、5日在北京懷柔、通州等地，實地調研相關科技基礎設施、智能製造和生物醫藥企業，據新華社報導，何立峰表示，要加大對人工智能、算力網建設等領域的金融支持和要素保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。