陸副總理何立峰在北京看科技設施 稱加大對AI、算力網建設金融支持

大陸國務院副總理何立峰，4、5日在北京懷柔、通州等地，實地調研相關科技基礎設施、智能製造和生物醫藥企業，據新華社報導，何立峰表示，要加大對人工智能、算力網建設等領域的金融支持和要素保障。

新華社5日晚間稱，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰11月4至5日到北京調研。何立峰指出，要認真學習貫徹中共二十屆五中全會精神，深入貫徹落實中共中央總書記習近平對北京重要講話指示精神，「加快高水平科技自立自強，強化科技創新與產業創新深度融合，推動經濟持續向新向優向好發展。」

報導指，何立峰先後到北京懷柔、通州等地，實地調研相關科技基礎設施、智能製造和生物醫藥企業，了解科研成果轉化、企業發展和產品出口等情況，召開區鎮座談會，聽取基層工作意見。

其中，何指出，要強化科技戰略支撐，突出科技創新供給和產業市場需求引領，發揮好政府引導作用，加強產學研融通創新和技術應用，更好服務科技創新中心建設；要堅持發展和安全並重，加大對人工智能、算力網建設等領域的金融支持和要素保障，統籌做好創新發展與風險防控，有序擴大新型基礎設施建設投資。

另外他也提到，要因地制宜發展新質生產力，培育壯大高端製造、生物醫藥等新興產業，支持企業自主創新和產品服務提質升級，不斷增強國際競爭力，積極融入和拓展全球市場。