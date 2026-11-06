第2艘大陸國產郵輪交付 「愛達．花城號」可容納逾5200乘客

大陸第2艘國產大型油輪「愛達．花城號」今日在上海交付，總房間數2,130間，可以容納超過5,200位乘客，也意味著大陸國產大型郵輪完成了從單船突破到系列化建造的躍升。未來即將在廣州啟航到香港、越南等地。

據央視新聞，「愛達．花城號」長341公尺，比3個標準足球場連在一起還要大。總房間數2,130間，可以容納超過5,200位乘客。

「愛達．花城號」即將從廣州南沙啟航。它在首艘大陸國產大郵輪「愛達．魔都號」基礎上全面升級，尺寸更長、空間更大、體驗更貼合大陸民眾習慣。在尺寸上，總長度341公尺，比「愛達．魔都號」加長17.4公尺，船體更修長、航行更平穩。站在船頭望不到船尾。船體寬度37.2公尺，超過12層普通住宅的橫向寬度。總噸位14.19萬噸，相較「愛達．魔都號」新增6,400噸排水量。

整船縱向劃分16層遊客活動區域，總房間數2,130間，全船六層甲板專屬規劃客房區域，單8甲板就擁有近330間客房，整船客房總量，相當於6座中小型五星級酒店客房總和。最大載客量5,232名賓客，相當於1個中型社區的常住人口規模。

此外，室內雜訊嚴格控制在45分貝以內，等同於安靜書房環境。全船還有28間餐廳、酒吧，800人超大劇院、200公尺米環形海上跑道等等。

廣州日報報導，2026年11月22日至2027年1月2日，花城號將以廣州南沙國際郵輪母港為核心母港，推出6個短、中、長相結合的國際郵輪航次，面向大灣區及全大陸遊客打開東南亞海上度假新通道。尤其是12月30日郵輪推出歲末特別航次，特別打造香港過夜海上跨年體驗，為旅客帶來充滿儀式感的迎新度假。

至於工程背景，中國船舶報則提到，在總結首制船建造經驗的基礎上，外高橋造船探索運用多區域、多系統同時施工調試的「並行建造」模式，使「愛達．花城號」建造週期達到41個月，比首制船縮短8個月，整體建造效率提升20%左右。該船出塢時所有安裝進度超過98%，系統的調試進度基本達到「愛達．魔都號」試航時的狀態，為「愛達．花城號」只做1次傾斜實驗和1次海上航行試驗奠定了基礎。

據指出，「愛達．花城號」於2022年8月開工建造，2025年4月實現塢內起浮；今年3月出塢，5月完成為期12天的海上試航。該船的交付標誌著大陸船舶工業大型郵輪建造正是邁入系列化、規模化發展的嶄新航程。正式交付後，「愛達．花城號」將轉入運營準備，在兩次載客試運營航次結束後，將於11月22日開啟首航季。首航航線為到訪香港及越南順化的6天5夜航次。

此前，首艘大陸國產大型郵輪「愛達．魔都號」於2019年10月開始建設，2023年11月4日正式命名交付，使成為世界上第5個可以建造大型郵輪的國家。過程號稱歷經8年科研攻關以及5年設計建造。全船房艙2,125間，可載客5,246位。