超越德國研究！大陸在太空站製造出已知最冷人造物質

大陸科學研究團隊，已經在大陸太空站中的實驗設備裡，製造出已知最冷的人造物質，利用全光阱冷卻技術，成功將超冷原子實驗櫃中的銣原子雲等效溫度降至9.7皮開爾文（pk），較德國團隊2021年的成果更接近「絕對零度」。

綜合央視新聞、中新社、央廣網等報導，大陸中國科學院空間應用工程與技術中心6日發布最新科研成果。科研團隊利用大陸太空站夢天艙的超冷原子物理實驗櫃，製造出已知最冷人造物質，刷新人類最低溫物質紀錄，朝著「絕對零度」再進一步，該研究成果今天發表在國際學術期刊《科學》。相關實驗由中國科學院空間應用工程與技術中心牽頭論證管理集成、北京大學與中國科學院上海光學精密機械研究所聯合完成。

報導指出，在本次探索極低溫實驗中，科研團隊利用全光阱冷卻技術，成功將大陸太空站超冷原子實驗櫃中的銣原子雲等效溫度降至9.7皮開爾文，這是室溫下物質溫度的約一百萬億分之一，並持續觀測了7秒。這比2021年德國科研團隊創造的銣原子雲等效溫度38皮開爾文要更加接近「絕對零度」，也就是千億分之一開爾文，比室溫低14個數量級。

北京大學電子學院教授、科學實驗系統首席科學家陳徐宗介紹，超冷櫃的特色是獲得「宇宙中最低的溫度」、得到愛因斯坦1925年預言的第5種物質狀態、利用這種宇宙中最冷的物質開展科學實驗。

他強調，「在冷卻方案和科學實驗上，我國的實驗櫃和美國空間站（太空站）的CAL（冷原子實驗室）不同」。美國CAL用傳統的磁場加射頻場的方法蒸發冷卻；中國大陸則採用「三維全光阱的方案」進行兩級冷卻，在起始獲得溫度上比美國方案更低，而且可以更方便地進行量子模擬等各種實驗。

北京大學電子學院助理研究員、科學實驗系統副主任設計師熊煒則指出，「美國CAL於2018年5月發射，目前報導的結果是52pK，中國方案提出的指標比較保守（優於100pK）」。實際上，科學家在地面上已經獲得了溫度在百pK量級的冷原子氣體，預計在太空站微重力環境下，溫度能低一兩個量級（約10pK）。

報導指出，大陸太空站超冷原子物理實驗櫃2022年研製成功，並隨夢天艙運送至大陸太空站。大陸團隊把原本地面上20立方公尺、重達10噸的實驗系統，集成壓縮至0.7立方公尺、500公斤，相當於把一間屋子大小的實驗裝置裝進了冰箱大小的空間裡。

而「絕對零度」即零下273.15攝氏度，是宇宙裡最低溫度的下限。按照熱力學第三定律，人類只能無限接近它，卻永遠無法真正達到。當溫度降低到接近溫度的下限「絕對零度」也就是0開爾文時，原子才會被「凍」到幾乎靜止。溫度愈低，原子運動速度就愈慢，當原子慢到一定程度，就會湧現出很多奇妙的物理現象，幫助科學家看清微觀世界裡平時難以捕捉的規律。

報導提到，大陸科研團隊這項新突破將有力推動早期宇宙模擬、超輕暗物質探測等前沿課題的研究，同時相關技術也可用於研製更高精度的原子干涉儀、量子感測器和空間原子鐘，服務於地球微重力測量、慣性導航以及基本物理常數檢驗。