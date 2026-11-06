人行釋利多 引外資歸隊

大陸國家隊進場護盤下，陸港股市已連續兩天上漲，中國人民銀行（大陸央行）公布，支持中央匯金發揮類平準基金作用，拓寬中長期資金入市管道等五大信號，加上投行高盛建議買進大陸AI類股，引發外資重新配置A股的聯想。

在亞洲股市大跌之際，陸港股市昨（5）日表現格外突出，A股昨天開低走高，上證指數上漲0.1%，收3,689點，香港恒生指數大漲3.6%，收24,796點。

人民銀行昨天公布，人行行長潘功勝近日在金融工作報告中釋放五項重要政策信號，包括繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，保持流動性充裕，支持中央匯金發揮類平準基金作用，拓寬中長期資金入市管道，鞏固資本市場穩市機制。房地產方面，將常態化運行融資「白名單」機制，滿足合理融資需求。

人行日前才宣布開展第三批證券、基金、保險公司互換便利操作，有關部門已同意31家券商與基金公司參與，申請額度合計超過人民幣1,000億元，並於近日啟動。加上前兩批的人民幣1,050億元，成為帶動A股上漲的重要資金。

高盛亞洲團隊向客戶發出最新報告「中國：逢低買入？」指出，A股科創50指數從夏季高點回檔近54%之後，大陸國內AI相關標的正接近年初水準，看起來越來越具備反彈條件，相關股票籃子估值也從峰值53倍市盈率（本益比）壓縮至約25倍。

高盛指出，前十大國家隊重倉ETF合計淨流入約人民幣2,600億元，單月買入量是過去三年的最高水準，其中，滬深300ETF及科創50ETF獲得主要資金進駐。

另外，全球主動基金對中國大陸配置降至5.5%接近五年的低點，看好大陸AI相關股票，理由是估值已大幅壓縮、政策支撐持續加碼、外資倉位處於歷史低位。

對於外界視為利空消息的甲骨文取消騰訊的晶片租賃協定及輝達對大陸的晶片供應限制等，高盛認為，這些消息讓大陸雲計算和AI企業或將越來越多地依賴大陸半導體供應商，對AI類股是短空長多。