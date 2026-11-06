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台青打造飛行卡丁車追夢

聯合報／ 邱偉強／綜合報導
台灣賽車手林志豪在深圳打造「飛行卡丁車」進軍低空經濟。圖／聯合影音號
台灣賽車手林志豪在深圳打造「飛行卡丁車」進軍低空經濟。圖／聯合影音號

低空經濟這幾年在廣東，最先被看見的是物流與城市空中交通。不過在深圳寶安一處測試場裡，還有一種大玩具，一張卡丁車座，外加多軸旋翼，就能貼著草皮往前衝。開它的人，是來自台灣、曾在漂移場上馳騁的卡丁車手林志豪。

有懼高症的他，在飛行器創業裡尋找新賽道。別人做高空運輸、無人物流，他反其道而行，專攻超低空，把卡丁車貼地的快感帶到離地五公尺的三維空間。林志豪表示，「地面坑坑窪窪、車身彈跳，我就想，要是能離地幾公尺，是不是就不用怕路爛？」憑著這股念頭，二○二三年他就在重慶曠野硬做出第一代機。

二○二四年，林志豪帶著這個「半成品」直奔深圳這個低空經濟重鎮，成立安特狗團隊，理由很簡單，深圳周邊一小時車程內，馬達、電子變速器、電池、碳纖維、飛控板、旋翼全都找得到。從七人辦公室到二十人專攻研發，從一代機的搖搖晃晃到六代機的穩定升空，把「三分鐘教會、一鍵起降」的飛行卡丁車這個異想天開的想法變成現實。

「在深圳，不管是人才還是供應商，都和叫外送一樣方便，這樣的高效率，讓我們能完善產品，讓普通人也能享受飛行」，林志豪介紹，這也是廣東低空產業的分工，深圳出供應鏈、出工程師，珠海拚電動直升機與通航，廣州做行業應用，東莞補模具與零組件。而台灣年輕人所帶來的，則是敏銳捕捉消費端那種「讓普通人也想飛」的直覺。

如今，這款飛行卡丁車把複雜飛行技術簡化成傻瓜式操作的「空中大玩具」，已經能夠在一到五公尺的超低空貼地飛行，既有速度感又避開高空風險，更新獲中東和東南亞首批五百架訂單，甚至參與制定了行業的團體標準。

廣東低空經濟，有人做物流機，有人做植物工廠的巡檢機，林志豪選擇把賽車手的身體感覺，轉譯成普通人能上手的飛行器。廣東這張兆元低空藍圖，正是在他們這些「貼地飛行」的人手上，用旋翼不斷擴大產業邊界。

重慶 廣東 空中交通

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