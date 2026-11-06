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出席進博會籲各國降低貿易壁壘 陸副總理丁薛祥：不刻意追求順差

經濟日報／ 特派記者謝守真／上海5日電
第九屆中國國際進口博覽會5日在上海登場。記者謝守真／攝影
第九屆中國國際進口博覽會5日在上海登場。記者謝守真／攝影

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）昨（5）日在上海登場，大陸國務院總理丁薛祥說，中國大陸從不刻意追求貿易順差，部分高科技產品「買不來、不讓買」，籲各國降低貿易壁壘。他駁斥「中國擠壓論」稱，外資企業貢獻大陸出口27%，強調「順差在中國，利益在各方」。

據大陸海關總署近期公布的數字，今年前三季，大陸累計出口總值3.37兆美元、年增21.3％；進口總值2.43兆美元、年增27.5％，貿易順差9,381億美元。外界普遍預期今年全年大陸貿易順差將再創新高。

丁薛祥進博會談話重點
丁薛祥進博會談話重點

丁薛祥表示，舉辦進博會是大陸支持貿易自由化和經濟全球化、主動向世界開放市場的舉措。大陸總體關稅水平已降至7.3%，製造業領域外資准入限制措施已全面取消，負面清單管理模式也延伸至跨境服務貿易、數據跨境流動等領域。

丁薛祥說，當前經濟全球化遭遇逆流，全球發展不平衡問題突出，關鍵是如何實現貿易平衡。他提出四點看法：首先是共享大市場。他表示，大陸貨物進口規模連續17年居全球第二，今年前三季進口增速達22.3%，超過出口增速近六個百分點。

其次是深化投資合作。他指出，2025年在華外資企業貢獻中國大陸整體出口的27%及順差總額的16%，近五年平均投資收益率約9%。

第三是加強創新賦能。他表示，今年前三季大陸積體電路出口增長99.1%，高新技術產品對出口增長的貢獻率超過50%，大陸產品競爭力源於科技優勢及企業長期投入研發，而非政府補貼。

第四是增進理解互信。丁薛祥指出，部分大陸高科技產品正常貿易受到干擾和制約，呼籲各國透過磋商化解分歧。

丁薛祥表示，中方有信心完成全年經濟社會發展目標任務，預計「十五五」末大陸年度社會消費品零售總額將達人民幣60兆元，服務業規模有望突破人民幣100兆元。

今年有30多家台企參展，展位面積約4,200平方公尺，較上屆增加。大陸全國台企聯會長李政宏昨日受訪表示，企業以營利為主要考量，大陸市場規模大、消費人口多，台商參展主要是希望拓展商機、尋求合作機會，AI及半導體相關產業也是布局方向。

總理 國務院 貿易順差

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