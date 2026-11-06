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金價回檔…深圳水貝市場 湧搶金人潮

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
深圳水貝黃金交易中心近期擠滿了大量顧客。圖／取自香港文匯網
深圳水貝黃金交易中心近期擠滿了大量顧客。圖／取自香港文匯網

近期金價較年初高位下跌約三成，市場撈底搶購，港媒星島頭條報導，深圳水貝黃金市場人潮湧現，大批顧客詢價金手鐲、金戒指、金項鍊。店主透露，近期周末都維持如此盛況，不少北上港人及外籍旅客專程前來掃金。

另外，水貝市場負責人稱，約七成客人為年輕買家，婚嫁金飾、投資金條熱銷。不過專家分析，短期金價或在低位震盪，但長遠支持黃金的核心因素並未消失。

報導指出，深圳水貝是全中國、甚至是亞洲最大的黃金珠寶批發及集散中心。十一月一日，深圳水貝商場內人聲鼎沸。當中一樓店鋪最為擁擠，幾乎每個櫃台都圍滿顧客。不少商戶手拿計算機，指尖飛快按動，一邊計算金價與工費，一邊用普通話或粵語與顧客交談，現場成交迅速。

同時，不少人在市場內駐足試戴金飾，亦有代購開啟語音或視訊通話，與客戶或家人即時商討款式、報價代為揀選。

另據「瀟湘晨報」報導，水貝市場營銷策劃負責人張文靜表示，這次買金熱屬「全域爆流」，其中約七成顧客為有實際需要的剛性消費者，其餘三成則是趁金價回落添置黃金的客人。婚嫁三金、五金、素圈鐲、寶寶金鎖為飾品銷售主力，金條、小金豆等投資金選購量亦上升。她指出，和十多年前由長者搶金不同，這一波約七成顧客是年輕人。

上月，國際金價累計下跌近百分之六點八。回望年初，水貝首飾金每克曾高見約一千三百元（人民幣，單位下同），至今回落近五百元。天府立言金融研究院院長曾剛向陸媒「每日經濟新聞」表示，金價短期仍受貨幣政策預期和美元走勢主導，或於低位反覆上落。他提醒，因連續二個月下跌、短期跌幅過大，反彈隨時可能出現。

長期看，支撐黃金的基礎邏輯並未根本消失，比如全球地緣政治不確定性、主權債務居高不下、央行儲備多元化與去美元化趨勢等。

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