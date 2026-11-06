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大陸管制稀土 釔銷日劇減98%

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

日媒共同社近日報導，半導體設備等不可或缺的原料釔，其主要品種氧化釔，在今年1至9月的對日出口量年減98%。日相高市早苗涉台爭議發言到7日滿一年，中方此前因相關言論啟動出口管制，在中日關係不見改善跡象下，日企擔憂庫存耗盡影響供應鏈。

釔是中國管制出口的七種稀土（釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔）之一，廣泛應用於航空發動機、醫療設備等，中國大陸在釔的生產和精煉方面占全球大部分市占。

高市早苗去年11月作出涉台發言後，中方1月起加強包括稀土在內的兩用物項對日出口管制；中國大陸面向全球的氧化釔出口量僅下降26%，為934噸，而對日出口的降幅尤為突出，對德國和南韓的出口則有所增加。

大陸海關總署數據顯示，1至9月對日的釔出口量僅18噸，而去年同期為887噸，降幅明顯。日本一家大型電子零部件企業擔憂表示，「目前依靠庫存維持生產，但原料採購難度上升，前景令人擔心」。

中國大陸對美出口量增長至約兩倍，但主要是2025年美中貿易摩擦導致對美出口大減後的基數效應，實際並未恢復到以往水準。由於日美供應鏈密切相關，川普政府已要求中國大陸不僅是對美，也要增加對日本出口。

稀土 日媒 高市早苗

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