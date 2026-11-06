廣交會境外採購商 數量創新高

據中國對外貿易中心五日通報，第一百四十屆廣交會現場達成意向出口成交額二六七點五億美元。本屆廣交會恰逢創辦七十周年，於十月十五日至十一月四日分三期在廣州舉辦，來自二一九個國家和地區的三十五點二萬名境外採購商到會，同比增長百分之十二點二，再創新高。

當中，歐盟、美國、共建「一帶一路」國家採購商分別同比增長百分之三十八點二、百分之二十二點二、百分之十六點六，專業採購商占比超百分之七十五，頭部採購企業與全球合作夥伴分別增至五○二家、二四○家。

中新社報導，本屆廣交會超三點二萬家企業攜四百八十八萬件展品同台亮相，其中近百分之二十的企業開展對外投資，百分之三十六點五的企業提供「產品+服務」解決方案；現場展出的新品、人工智能產品分別同比增長百分之八、百分之十四點一，首設新品首發、智慧健康、設計創新等場景化展示區，ＡＩ可視化應用加快落地。

本屆廣交會設立貿易服務展區，參展服務機構達二五六家，較上屆增長約百分之二十，首次實現十大類生產性服務業全覆蓋，從物流倉儲、設計研發到海外綜合服務、跨境投融資，為企業開拓國際市場提供一站式貿易服務。

以廣交會第三期主題「美好生活」為例，涵蓋玩具及孕嬰童、時尚、家用紡織品、文具、健康休閒五大板塊二十一個展區，參展企業超一點二萬家，集中呈現中國企業、中國產品「向新突破、向綠轉型、向智躍升」。

當中陸企的母嬰產品「出海」（出口）呈現明顯分化：依靠規模與成本優勢競爭的傳統品類空間收窄，搭載智能交互系統、採用環保材料的產品在歐美等品質消費市場更受青睞。

「母嬰產品競爭力的提升始自材料端的綠色環保」。深圳市華豐利科技把鉑金矽膠作為核心賣點，公司銷售總監李青清介紹，鉑金矽膠觸感和強度優於普通矽膠，且可重複使用，海外客戶對矽膠類產品接受度較高。他說，他們的矽膠產品涵蓋儲物袋、兒童餐具、蒸鍋等，本屆廣交會上，韓國、印尼客戶都下了訂單，今年整體銷量預計增長百分之五左右。