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中國大陸房市改推成屋銷售 專家：可延緩建案新增速度

中央社／ 台北5日電
陸媒今天報導，中國商品住房銷售制度改革已有20多個城市開始實施。圖為福建福州一處新建住宅。中新社
陸媒今天報導，中國商品住房銷售制度改革已有20多個城市開始實施。圖為福建福州一處新建住宅。中新社

陸媒今天報導，中國商品住房銷售制度改革已有20多個城市開始實施。在改為主推成屋銷售和提高預售門檻後，專家評估，在當前中國房市去庫存階段，將可延緩建案供應新增速度。

中新社報導，銷售制度改革對市場的影響將展現在住房供應節奏上。中國住房和城鄉建設部政策研究中心副主任浦湛認為，現房（成屋）銷售及預售條件提高，將會延後新增供應量的釋放；在當前房地產市場去庫存階段，能一定程度上放緩新增供應速度，有助改善供需關係。

根據中指研究院監測數據，北京、上海、廣州、深圳、武漢、杭州等20多個城市已公布商品房銷售制度改革實施細則；南昌、綿陽、瀘州等地正在公開徵求意見。

中國住建部等3部門8月28日發布「關於完善商品住房銷售制度的通知」，其中明確規範商品房預售管理，有序推行商品房現房銷售。

報導指出，綜合各地細則內容，預售建案須達到單體建築主體結構封頂等要求、加強預售資金監管等，成為共同方向。銷售制度改革的影響正從銷售端向土地市場和住房開發延伸。

北京首宗按照「8.28新政」出讓的住宅用地3日成交，在新政下，得標者優先選擇現房銷售。

北京清華大學房地產研究中心主任吳璟表示，預售制度下，建商估算開發案較關注周轉速度和規模；現房銷售模式下，企業需要依靠自有資金和融資支撐開發，更要判斷地塊本身是否值得投資。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，現房銷售將迫使建商更加重視產品品質、物業服務和本地化需求。

房市 建案 預售

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