陸吸納全球出口比重 從2000年3.2%升至2025年9.2%

中國大陸貿易順差持續擴大之際，第九屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇5日在上海登場，論壇首度發布「出口中國能力發展報告」。中國大陸學者指出，中國吸納全球出口的比重從2000年的3.2%升至2025年的9.2%，顯示中國市場已成為各國重要出口目的地；但各國能否將市場需求轉化為實際出口，仍取決於自身產業基礎與供應能力。

虹橋國際經濟論壇已連續6年發布「世界開放報告」，今年首度發布的「出口中國能力發展報告」，由中國社會科學院世界經濟與政治研究所撰寫，聯合國貿易和發展會議參與編製。報告共20章，分為上下兩篇，分析中國進口需求，以及10個貿易夥伴拓展中國市場的出口條件。

大陸商務部副部長鄢東表示，今年以來，商務部開展「出口中國」系列活動，截至10月底，已在境內外舉辦約80場，意向簽約金額超過100億美元。他指出，相關活動已成為各國優質商品進入中國市場的重要管道，此次發布報告則希望透過專業研究，協助各國掌握中國市場機會，激發產品出口潛力。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長廖凡表示，報告上篇分析中國進口格局、產品結構及政策環境；下篇由聯合國貿發會議團隊撰寫，選取哥倫比亞、哈薩克、肯亞、巴基斯坦、塞爾維亞、南非、西班牙、坦尚尼亞、泰國及英國等10個貿易夥伴，從經濟基礎設施、產業體系及貿易政策等面向，評估各國對中國出口的條件與潛力。

廖凡指出，報告顯示中國進口產品已從過去以工業品為主，逐步擴及能源資源品及農產品，高端商品與初級商品進口同步擴大，為先進製造業、資源型產品及特色農產品創造市場需求。他表示，報告將依各國實際情況提出差異化建議，協助貿易夥伴掌握自身出口優勢與不足，作為提升對中國出口能力的參考，未來也計畫每年發布，持續追蹤市場需求及各國出口能力變化，讓夥伴知道如何提升出口中國的能力，了解「能夠賣什麼給中國、怎麼樣賣得更好」。

事實上，由於中國大陸貿易順差近來持續擴大，早已引起歐美等經濟體對中國大陸產能過剩、產業補貼及貿易失衡等問題的質疑。根據大陸海關總署公布的數字，今年前三季，中國大陸出口總值3.37兆美元、年增21.3%；進口總值2.43兆美元、年增27.5%，貿易順差9381億美元。外界普遍預期，今年全年中國大陸貿易順差將再創新高。

第九屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇5日在上海登場，論壇首度發布「出口中國能力發展報告」。記者謝守真／攝影

圖為中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長廖凡。記者謝守真／攝影