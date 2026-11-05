進博會首發「出口能力報告」 學者：教你賣東西給中國大陸

在貿易失衡質疑聲中，中國進博會暨虹橋論壇首度發布「出口中國能力發展報告2026」。學者說明，這份報告像是一本操作手冊，協助他國了解賣什麼給中國、怎麼賣得更好。

第9屆中國國際進口博覽會（進博會）暨虹橋國際經濟論壇今天揭幕，中國社會科學院世界經濟與政治研究所撰述「出口中國能力發展報告2026」，目的為協助其他國家找到自身優勢，提升出口中國的能力。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所長廖凡介紹，中國大市場為先進製造業提供需求，也為資源型產品和特色農產品創造機會，各國均能結合自身優勢找到出口中國的空間，這份報告聚焦在貿易夥伴「能夠賣什麼給中國、怎麼樣賣得更好」。

廖凡強調，報告特色在於很強的實踐性，將是貿易夥伴提升出口中國能力的操作手冊。報告從多個角度分析中國市場需求和進口政策，有助於各國了解究竟要生產什麼、出口什麼給中國，也讓貿易夥伴清楚了解自身的長處與短處。

他說，這份報告在各國實際狀況上，提出差異化的政策建議，有助於貿易夥伴知道如何提升出口中國的能力，「我們計畫每年發布一本這樣的報告，持續為各方的發展合作提供參考」。

中國商務部副部長鄢東表示，中國開放的大門只會愈開愈大。出口中國系列活動是各國商品進入中國的重要管道，成為中國擴大高水平對外開放的重要措施；這份報告的提出是中國為促進全球貿易合作提供的公共產品，激發各國產品出口中國的潛能。

「出口中國能力發展報告2026」分為上篇與下篇，上篇解析目前中國的進口企業特色、進口需求、進口政策等；下篇選出10個國家剖析出口表現與潛力再給予建議。例如報告給予西班牙的建議寫道，中、西兩國貿易高度集中於部分業別，僅與中國進口需求存在部分吻合；西班牙對中國出口成長主要在於農食、製藥等面向消費者的產品。

中國貿易順差持續擴大，引起歐美等經濟體對於中國產能過剩、產業補貼等造成經貿不公平與貿易失衡等問題的質疑聲浪。中國在貿易失衡疑慮中，首度發布「出口中國能力發展報告2026」。

中國海關總署最新統計顯示，今年1至9月中國累計出口總值3.37兆美元、年增21.35%；進口總值2.43兆美元、年增27.5%，貿易順差9381億美元。