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台股連日重挫千點 證交所說話了「今年贏過亞股與費半」

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港股大漲877點 成交額創近4個月以來最高

中央社／ 香港5日電

亞洲主要股市日本和台灣今天雙雙下跌2%或以上，香港股市卻逆勢而行，恒生指數收盤大漲877點或3.67%，收報24796點，一舉突破24000點關鍵支持位。成交金額高達港幣3566億元，創下近4個月以來最大單日交易紀錄。

除了人工智慧（AI）股，港股各類股票全面上揚，其中網購、遊戲、零售等傳統科技平台股的漲幅頗為顯著，比如騰訊控股上升7.17%收報430元、阿里巴巴上升8.44%收報109元、美團上升6.78%收報80.3元。

有市場分析師表示，港股今天大漲，誘因包括：美國中期選舉明朗，資金逃離美國AI股而流向港股；國際地緣政局轉穩，油價下跌，紓緩市場壓力；中國人民銀行宣布支持股票回購等措施，有利資金流入港股。

港股 恒生指數 騰訊 香港

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