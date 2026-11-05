進博會30多家台企參展 李政宏：看好大陸市場、兩岸應強強合作

大陸第九屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海登場，大陸國台辦前一日表示，今年有30多家台企參展，展位面積約4,200平方公尺，較上屆增加。大陸全國台企聯會長李政宏表示，企業以營利為主要考量，大陸市場規模大、消費人口多，台商參展主要是希望拓展商機、尋求合作機會，AI及半導體相關產業也是布局方向。

李政宏5日在開幕式前接受本報提問時指，儘管目前兩岸官方關係不睦，但企業仍會考量市場需求與商業利益，「商人還是以營利為目的」，哪邊的市場大、有需求，肯定要往那走。大陸擁有廣大的市場及眾多中產階級消費人口，台商參加進博會並不奇怪，希望藉此拓展商機，尋求合作機會。不論企業是不是銷售到一定程度後，考慮到大陸投資，都是非常好的選擇。

至於台商參展及投資合作較積極的產業，李政宏說，領域相當多元，主要仍瞄準大陸消費市場，包括人工智慧（AI）、半導體關鍵零組件、顯示器、運動器材及食品等產業。台企都錨定這個市場，到大陸開發、拓展商機。

他認為，AI是台商值得掌握的發展機會和趨勢，大陸的大模型及應用場景發展快速，兩岸可探索AI在製造業、服務業及生物醫藥等領域的應用，兩岸有互補優勢應該要「強強合作」，進一步探索AI在各領域裡的賦能，「千萬不要落後在這個潮流之外」。他並指出，台商若能與大陸企業合作，進一步布局區域市場，對拓展東南亞市場也有幫助。

談及兩岸交流及雙城論壇，李政宏指，樂見兩岸交流互動，不希望看到意識形態阻礙，特別是在AI浪潮之下，兩岸應發揮各自產業優勢，加強合作。他指出，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）涵蓋廣大市場，若台商能與大陸國企、民企合作，將有助拓展RCEP市場。

李政宏也呼籲，民進黨政府釋出善意，指出大陸開放上海、福建居民赴台旅遊，至今仍未能落地，認為台灣應釋出善意，才能促進交流與發展。

此前，大陸國台辦4日表示，今年有30多家台企參加進博會。據掌握，參展企業及單位包括萬海航運、上銀科技、森田藥妝、喬山健康科技、南僑食品、元祖食品等企業。其中，南僑自第一屆起即全程參展；上銀科技為第八次參展；喬山科技則是第五次參與。

本屆參展台企產業涵蓋服務貿易、技術裝備、食品與農產品、消費品、醫療器械及醫藥保健等。雖相較上屆23家企業參展數量增加，但仍低於第一（約110家）、二屆（約150家）。

本屆進博會共有162個國家、地區及國際組織參與，4,142家境外企業參展，展覽面積首度突破44萬平方公尺。美國企業參展面積超過五萬平方公尺，連續八屆居各國之首，較去年增加1,500平方公尺。世界500強及行業龍頭企業參展數首度超過300家，全球首發、亞洲首展及中國首秀的代表性展品超過480件。