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奧地利總理出席進博會 籲對話化解歧見、深化奧地利與陸經貿合作

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
圖為聯合國開發計畫署署長德克魯（Alexander De Croo）。記者謝守真／攝影
圖為聯合國開發計畫署署長德克魯（Alexander De Croo）。記者謝守真／攝影

第9屆中國國際進口博覽會5日在上海登場，奧地利總理史托克（Christian Stocker）在開幕式上致詞表示，歐洲無意走向孤立，主張積極與各方接觸合作，但也須保障自身經濟韌性與工業實力。他並呼籲透過對話化解歧見，不讓分歧主導奧中關係，進一步深化奧中經貿合作。

史托克表示，今年是奧地利與中國大陸建交55周年，中國大陸是奧地利在亞洲最重要的貿易夥伴，也是奧地利全球第3大貿易夥伴。目前已有650多家奧地利企業在大陸市場經營，部分企業也參與本屆進博會，展示創新方案及產品。

史托克指出，經濟開放始終是奧地利繁榮發展的根基，奧地利深度融入國際貿易、全球市場及歐洲一體化進程。他認為，經貿往來能創造發展機遇、帶來繁榮並增進相互理解，奧中企業多年來已建立具有價值的合作關係，奧地利希望進一步鞏固合作，讓雙邊關係更具韌性。

史托克認為，成功的夥伴關係應建立在保障雙方公平競爭的制度框架上，競爭能驅動創新、提升生產力並推動社會進步，牢固經貿關係的核心則在於互利共贏。

史托克並表示，奧地利相信對話是實現共同繁榮的基石。他以歐洲一方代表的身分指出，歐洲無意走向孤立，主張積極開展接觸與合作，同時保障自身經濟韌性及工業實力。

史托克強調，夥伴之間應坦誠且具建設性地看待各項挑戰與觀點分歧，信任並非透過迴避問題建立，而是要透過對話溝通、求同存異，化解難題。他呼籲，不應讓分歧主導彼此關係，而應持續攜手合作，將創新轉化為共同發展，造福兩國經濟、社會及子孫後代。他最後表示，各方應聚焦能夠攜手共創的事業，未來合作須建立在相互尊重、公開透明及共同承擔的基礎上。

聯合國開發計畫署署長德克魯（Alexander De Croo）則指，在經濟不確定性、地緣政治緊張和氣候壓力日益加劇的當下，對話、合作與交流的機會比以往任何時候都更加重要，因為擺在我們面前的核心問題很簡單，但是又至關重要，那就是貿易如何能夠更能有效地促進繁榮、促進可持續發展。

德克魯強調，貿易的成功不能僅以交易量來衡量，還要看在其他方面的指標，比如說貿易是否在本地創造了就業、是否帶來繁榮，還是只是看起來很有欣賞力的貿易，「我們要看貿易是不是能夠減少溫室氣體的排放，還是繼續投資過去的那些技術。」他指，貿易的成功，還要看是不是為女童和婦女帶來真正的機會、帶來了真正的生計、為年輕一代帶來真正的繁榮。他呼籲，各方確保貿易成為推動進步與繁榮的真正引擎。

第9屆中國國際進口博覽會5日在上海登場，奧地利總理史托克（Christian Stocker）在開幕式上致詞表示，歐洲無意走向孤立，呼籲透過對話化解歧見、深化奧中經貿合作。記者謝守真／攝影
第9屆中國國際進口博覽會5日在上海登場，奧地利總理史托克（Christian Stocker）在開幕式上致詞表示，歐洲無意走向孤立，呼籲透過對話化解歧見、深化奧中經貿合作。記者謝守真／攝影

奧地利 總理 中國大陸

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