進博會開幕 丁薛祥：陸不刻意追求順差 部分高科技產品想買「不讓買」

第九屆進博會5日在上海登場，大陸國務院副總理丁薛祥表示，中國不刻意追求貿易順差，並稱部分高科技產品「買不來、不讓買」，呼籲各國降低貿易壁壘。他並反駁「中國擠壓論」，稱外資企業貢獻中國出口的27%，強調「順差在中國，利益在各方」。他強調，中方有信心成全年經濟社會發展目標任務，並估「十五五」末中國年度社會消費品零售總額將達人民幣60兆元。

進博會開幕式5日上午舉行，由大陸商務部部長王文濤主持，除丁薛祥出席並發表主旨演講，還有大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激、大陸國台辦副主任彭慶恩等官員出席。

丁薛祥說，舉辦進博會是中國支持貿易自由化和經濟全球化、主動向世界開放市場的重大舉措。2018年來，進博會已成功舉辦八屆，大陸國家主席習近平多次出席開幕式並發表主旨演講，宣布中國擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的重大舉措。

他表示，進博會見證中國推動高水平對外開放的決心與行動，中國總體關稅水平已降至7.3%，製造業領域外資准入限制措施已全面取消，負面清單管理模式也延伸至跨境服務貿易、數據跨境流動等領域。

談及全球貿易失衡問題，丁薛祥說，當前經濟全球化遭遇逆流，全球發展不平衡問題突出，國際經貿秩序受到嚴重衝擊。關注貿易失衡問題很正常，關鍵是怎麼實現貿易平衡。中國舉辦進博會是主動擴大進口的具體舉措，也是倡導建設開放型世界經濟，促進貿易積極平衡、動態平衡、向上平衡。

丁薛祥提出四點看法。首先，堅持共享大市場，在做大蛋糕中促進平衡。他表示，中國貨物進口規模連續17年居全球第二，今年前三季進口增速達22.3%，超過出口增速近6個百分點，中方從不刻意追求貿易順差，將繼續辦好「進口中國」系列活動，進口更多優質商品和服務。

其次，深化投資合作，在融入全球產業鏈中促進平衡發展。他指出，2025年在華外資企業貢獻中國整體出口的27%及順差總額的16%，近5年平均投資收益率約9%，「順差在中國，利益在各方」。他並反駁外界「中國擠壓論」，認為此屬零和博弈思維。

第三，加強創新賦能，在推動轉型升級中促進平衡。他表示，今年前3季中國積體電路出口增長99.1%，高新技術產品對出口增長的貢獻率超過50%，強調中國產品競爭力源於科技優勢及企業長期投入研發，而非政府補貼。

第四，增進理解互信，在破除壁壘中促進平衡。丁薛祥指出，世界貿易組織研究顯示，全球近20%的貨物進口受到存量限制措施影響，貿易政策壁壘及監管差異推高貿易成本。他表示，中國有些產品想進口卻「買不來、不讓買」，特別是部分高科技產品正常貿易受到干擾和制約，呼籲各國透過磋商化解分歧。

丁薛祥最後表示，中方有信心、有能力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十五五」良好開局。他說，預計到「十五五」末，中國年度社會消費品零售總額將達人民幣60兆元左右，服務業規模有望突破人民幣100兆元，並將擴大高水平對外開放，歡迎各國企業投資中國。

大陸國務院副總理丁薛祥5日出席第9屆中國國際進口博覽會開幕式並發表主旨演講，呼籲各國降低貿易壁壘，促進全球貿易平衡。記者謝守真／攝影