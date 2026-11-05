快訊

尖點跌停鎖死！抽中原賺逾10萬 明天股票入帳卻倒賠4.75萬

中職／王威晨宣布行使自由球員權利 在兄弟11年首次動用

ChatGPT能生成GIF了！實測手繪貓咪動起來 操作方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

進博會開幕 丁薛祥：陸不刻意追求順差 部分高科技產品想買「不讓買」

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
大陸國務院副總理丁薛祥5日出席進博會開幕式，他表示，中國不刻意追求貿易順差，並稱部分高科技產品「買不來、不讓買」，呼籲各國降低貿易壁壘。他並反駁「中國擠壓論」，稱外資企業貢獻中國出口的27%，強調「順差在中國，利益在各方」。記者謝守真／攝影
大陸國務院副總理丁薛祥5日出席進博會開幕式，他表示，中國不刻意追求貿易順差，並稱部分高科技產品「買不來、不讓買」，呼籲各國降低貿易壁壘。他並反駁「中國擠壓論」，稱外資企業貢獻中國出口的27%，強調「順差在中國，利益在各方」。記者謝守真／攝影

第九屆進博會5日在上海登場，大陸國務院副總理丁薛祥表示，中國不刻意追求貿易順差，並稱部分高科技產品「買不來、不讓買」，呼籲各國降低貿易壁壘。他並反駁「中國擠壓論」，稱外資企業貢獻中國出口的27%，強調「順差在中國，利益在各方」。他強調，中方有信心成全年經濟社會發展目標任務，並估「十五五」末中國年度社會消費品零售總額將達人民幣60兆元。

進博會開幕式5日上午舉行，由大陸商務部部長王文濤主持，除丁薛祥出席並發表主旨演講，還有大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激、大陸國台辦副主任彭慶恩等官員出席。

丁薛祥說，舉辦進博會是中國支持貿易自由化和經濟全球化、主動向世界開放市場的重大舉措。2018年來，進博會已成功舉辦八屆，大陸國家主席習近平多次出席開幕式並發表主旨演講，宣布中國擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的重大舉措。

他表示，進博會見證中國推動高水平對外開放的決心與行動，中國總體關稅水平已降至7.3%，製造業領域外資准入限制措施已全面取消，負面清單管理模式也延伸至跨境服務貿易、數據跨境流動等領域。

談及全球貿易失衡問題，丁薛祥說，當前經濟全球化遭遇逆流，全球發展不平衡問題突出，國際經貿秩序受到嚴重衝擊。關注貿易失衡問題很正常，關鍵是怎麼實現貿易平衡。中國舉辦進博會是主動擴大進口的具體舉措，也是倡導建設開放型世界經濟，促進貿易積極平衡、動態平衡、向上平衡。

丁薛祥提出四點看法。首先，堅持共享大市場，在做大蛋糕中促進平衡。他表示，中國貨物進口規模連續17年居全球第二，今年前三季進口增速達22.3%，超過出口增速近6個百分點，中方從不刻意追求貿易順差，將繼續辦好「進口中國」系列活動，進口更多優質商品和服務。

其次，深化投資合作，在融入全球產業鏈中促進平衡發展。他指出，2025年在華外資企業貢獻中國整體出口的27%及順差總額的16%，近5年平均投資收益率約9%，「順差在中國，利益在各方」。他並反駁外界「中國擠壓論」，認為此屬零和博弈思維。

第三，加強創新賦能，在推動轉型升級中促進平衡。他表示，今年前3季中國積體電路出口增長99.1%，高新技術產品對出口增長的貢獻率超過50%，強調中國產品競爭力源於科技優勢及企業長期投入研發，而非政府補貼。

第四，增進理解互信，在破除壁壘中促進平衡。丁薛祥指出，世界貿易組織研究顯示，全球近20%的貨物進口受到存量限制措施影響，貿易政策壁壘及監管差異推高貿易成本。他表示，中國有些產品想進口卻「買不來、不讓買」，特別是部分高科技產品正常貿易受到干擾和制約，呼籲各國透過磋商化解分歧。

丁薛祥最後表示，中方有信心、有能力完成全年經濟社會發展目標任務，實現「十五五」良好開局。他說，預計到「十五五」末，中國年度社會消費品零售總額將達人民幣60兆元左右，服務業規模有望突破人民幣100兆元，並將擴大高水平對外開放，歡迎各國企業投資中國。

大陸國務院副總理丁薛祥5日出席第9屆中國國際進口博覽會開幕式並發表主旨演講，呼籲各國降低貿易壁壘，促進全球貿易平衡。記者謝守真／攝影
大陸國務院副總理丁薛祥5日出席第9屆中國國際進口博覽會開幕式並發表主旨演講，呼籲各國降低貿易壁壘，促進全球貿易平衡。記者謝守真／攝影

第9屆進博會5日在上海登場，大陸國務院副總理丁薛祥5日出席開幕式並發表主旨演講。記者謝守真／攝影
第9屆進博會5日在上海登場，大陸國務院副總理丁薛祥5日出席開幕式並發表主旨演講。記者謝守真／攝影

丁薛祥 大陸商務部 國務院

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

第9屆進博會 丁薛祥：炒作「中國擠壓論」是零和思維

進博會登場 30台企參展

美期中選舉變天後…中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底

辛翠玲／當中國汽車走向歐洲製造

相關新聞

200萬人網上看！上海便利店請6機器人員工 1個擅離職守、1個不夠主動

上海徐匯1家便利店迎來6台來上班的智慧具身智慧機器人，全網超200萬人圍觀它們上班。最終，4台機器人成功「轉正」，1台工作積極性不高，另1台偏離崗位。

美期中選舉變天後…中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底

據大陸商務部網站消息，11月3日，該部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會（首次部長級會議），雙方就中加經貿關係、傳統和新興領域合作以及彼此經貿關切等進行坦誠、深入交流。大陸國際貿易談判代表（正部長級）兼商務部副部長李成鋼參與。

金價較年初跌3成 港媒：香港人紛跑到深圳水貝掃貨「多為年輕人」

近期金價較年初高位下跌約3成，市場撈底搶購，港媒星島頭條報導，深圳水貝黃金市場人潮湧現，大批顧客詢價金手鐲、金戒指、金項鍊。店主透露，近期周末都維持如此盛況，不少北上港人及外籍旅客專程前來掃金。

廈門昔樓價大陸第4、今跌近7成 港媒：主因非台商撤離而是「它」

大陸廈門樓價曾經直追京滬深、位居大陸第4，如今島外遠郊部分房源，從巔峰期的每平方公尺3.3萬元（人民幣，單位下同）跌至1.1萬至1.3萬元，跌幅近7成。9月「70大中城市樓價指數」中，廈門新住宅、二手樓價分別按年跌0.9%及4%，跌勢似乎尚未見底。其中，台商撤離最常被引用作為當地樓價大跌的關鍵原因。但其實主因是樓價與城市經濟基本面的重大落差。

奧地利總理出席進博會 籲對話化解歧見、深化奧地利與陸經貿合作

第9屆中國國際進口博覽會5日在上海登場，奧地利總理史托克（Christian Stocker）在開幕式上致詞表示，歐洲無意走向孤立，主張積極與各方接觸合作，但也須保障自身經濟韌性與工業實力。他並呼籲透過對話化解歧見，不讓分歧主導奧中關係，進一步深化奧中經貿合作。

AI搶飯碗？省人力卻讓員工更累 揭開餐飲業的效率陷阱

大陸知名辣椒醬品牌「老干媽」近日傳出，導入AI視覺質檢後，將600多名揀椒工人縮減至48人，消息雖遭公司否認，卻引發外界對AI取代工作的討論。隨著炒菜機器人走進後廚、美團推出「AI店長」，連咖啡店的人力安排也開始交給系統計算。對企業來說，AI可以提高效率、降低成本，但對第一線員工來說，餐飲服務業的飯碗真的會被AI搶走嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。