第9屆進博會 丁薛祥：炒作「中國擠壓論」是零和思維

第9屆中國國際進口博覽會（進博會）暨虹橋國際經濟論壇今天揭幕。中國國務院副總理丁薛祥於開幕式上重申，各國都是全球產業鏈重要一環，炒作「中國擠壓論」是零和思維作怪。

第9屆進博會暨虹橋國際經濟論壇揭幕，丁薛祥於會上進行主旨演說。丁薛祥重申，世界百年變局加速演進，國際經貿秩序受到嚴重衝擊，中國舉辦進博會是以實際行動倡導建設開放型世界經濟、促進貿易積極平衡、推動全球發展更加協調。

丁薛祥提出4個要點。「第1點為堅持共享大市場」，他說，在做大蛋糕中促進平衡，經貿合作的本質是互利共贏，開放聯通的市場是關鍵支撐，中國不刻意追求貿易順差，將繼續辦好系列活動，進口更多優質商品和服務，為全球經濟發展提供驅動力和穩定性。

「第2點為深化投資合作」，丁薛祥表示，各國都是全球產業鏈重要一環，跨國公司在中國布局研發和生產基地，紮根中國、走向全球，「可以說是順差在中國、利益在各方」，有些機構和媒體炒作「中國擠壓論」，這是零和博弈思維在作怪，根本站不住腳。

關於第3點，丁薛祥認為應加強創新賦能，在推動轉型升級中促進平衡。他強調，中國產品的競爭力靠的不是政府補貼，關鍵源於科技優勢，這是長期高投入研發、眾多企業致力於創新拚出來的結果。

「面對矛盾和摩擦，加強對話、增進互信才是解決問題的正道」，丁薛祥在第4點提到，泛化安全、以鄰為壑只會擴大貿易不平衡；「對於中國來說，很多產品我們是想進口，但是買不來、不讓買，特別是一些高科技產品的正常貿易受到干擾和制約」，中國願意與各國透過磋商化解分歧。

非洲國家加彭總統恩古馬（Brice Oligui Nguema）獲邀於開幕式上在丁薛祥致詞後發言，恩古馬肯定中國對於非洲國家產品採取零關稅政策，他表示，這有助於促進人類命運共同體；加彭有天然資源、各式後勤保障條件，歡迎中國企業到加彭投資。

奧地利總理史托克（Christian Stocker）於致詞中說，中國是奧地利在亞洲最重要的貿易夥伴，也是奧地利全球第三大貿易夥伴，有650多家奧地利企業在中國市場展開業務，奧地利相信經貿往來可以創造發展機遇、帶來繁榮、增進理解。

史托克強調，這次訪問中國的目標是進一步深化兩國經貿關係；奧地利作為地處歐洲的中立國家，相信對話是實現全體人類繁榮未來的基石。歐洲無意走向孤立，主張積極展開接觸合作、走向開放，同時也要保有自己的經濟韌性與工業實力。夥伴間的對話需要坦誠、建設性地看待彼此的挑戰與分歧、問題，信任不是靠迴避分歧來建立，要透過求同存異化解難題，「不應讓分歧主導我們之間的關係」。