陸對日本的釔出口大跌98% 日企憂庫存耗盡影響供應鏈

日本共同社4日報導，中國大陸稀土「釔」的對日出口量大幅下降。釔是半導體製造設備等不可或缺的原料，主要品種氧化釔，在今年1至9月的對日出口量同比減少98%。

大陸反對日相高市早苗的涉台發言、啟動出口管制，高市早苗的相關發言到7日將滿1年，但雙方關係不見改善跡象，日本擔憂庫存耗盡影響供應鏈的呼聲愈來愈大。

釔是中國管制出口的7種稀土（釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔）之一，廣泛應用於航空發動機、醫療設備等，中國大陸在釔的生產和精煉方面占全球大部分市場分額。在高市早苗去年11月作出涉台發言後，中國大陸自今年1月起加強了包括稀土在內的兩用物項對日出口管制；中國大陸面向全球的氧化釔出口量僅下降26%，為934噸，而對日出口的降幅尤為突出，對德國和南韓的出口則有所增加。

大陸海關總署數據顯示，1至9月對日的釔出口量僅18噸，而去年同期為887噸，降幅明顯。日本1家大型電子零部件企業擔憂表示，「目前依靠庫存維持生產，但原料採購難度上升，前景令人擔心」。

中國大陸對美出口量增長至約2倍，但主要是2025年美中貿易摩擦導致對美出口大減後的基數效應，實際並未恢復到以往水準。由於日美供應鏈密切相關，川普政府已要求中國大陸不僅是對美，也要增加對日本出口。

英國《金融時報》10月20日報導稱，日本的釔庫存「將在數月內耗盡」，日本官房長官木原稔在該月22日的記者會上否認這一說法，稱「我國並不存在釔即將耗盡的事實」；大陸外交部則表示，實施管制目的是「制止日本再軍事化」，強調中國維護全球供應鏈穩定的立場沒有變化。