快訊

一眨眼又十年：香港重判黃之鋒等到40歲才能出獄

台灣松下湖口工廠爆炸大火！重機具開挖尋獲1失聯者 碳化嚴重待驗身分

酒駕拒測累犯遲不下車 警拔槍嚇阻開罰42萬

聽新聞
0:00 / 0:00

美期中選舉變天後…中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜，在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會首次部長級會議，會後簽署合作諒解備忘錄。圖／取自大陸商務部網站
大陸商務部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜，在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會首次部長級會議，會後簽署合作諒解備忘錄。圖／取自大陸商務部網站

大陸商務部網站消息，11月3日，該部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會（首次部長級會議），雙方就中加經貿關係、傳統和新興領域合作以及彼此經貿關切等進行坦誠、深入交流。大陸國際貿易談判代表（正部長級）兼商務部副部長李成鋼參與。

彭博報導，西杜4日在會後發布的新聞稿中稱，中加同意延長相互豁免關稅措施直至2028年底。

新京報報導，王文濤表示，在兩國領導人的戰略引領下，近期中加經貿磋商取得積極進展，包括進一步延長初步聯合安排的相關豁免措施等。中方願與加方繼續充分發揮經貿聯委會作為解決經貿分歧、促進經貿合作的主通路作用，持續壓縮問題清單、拉長合作清單。同時，繼續落實中加經貿合作路線圖，鞏固油氣能源、農水產品和消費品等傳統領域合作，進一步拓展新材料、先進製造、清潔能源、智慧農業等新興領域合作，為中加經貿關係發展提供強力支撐。

據陸方新聞稿，西杜表示，目前加中關係發展勢頭令人鼓舞。雙方積極落實兩國領導人共識，各領域合作成果豐碩。加方優質農水產品恢復對華出口，雙邊貿易快速成長。加中經貿聯委會是兩國最重要的經貿交流機制，加方願在聯委會框架下與中方繼續妥處問題、推進合作，並鼓勵兩國企業進一步擴大貿易投資合作，特別是歡迎中國企業積極參與加現代農業、製造業、金融服務和能源等領域合作。

會前，王文濤與西杜共同出席了中加投資貿易圓桌會。會後，雙方簽署了《關於建立中加工商界執行長圓桌會的諒解備忘錄》。

關稅 期中選舉 大陸商務部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

深化瀾湄合作 陸與東協多國聚焦執法安全及AI等多領域

王毅籲菲律賓「加強有關人員約束」 落實一個中國政策

美國期中選舉結果大勢抵定 陸外交部回應了

俄防長突訪北京 軍委副主席張升民：增軍事合作

相關新聞

美期中選舉變天後…中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底

據大陸商務部網站消息，11月3日，該部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會（首次部長級會議），雙方就中加經貿關係、傳統和新興領域合作以及彼此經貿關切等進行坦誠、深入交流。大陸國際貿易談判代表（正部長級）兼商務部副部長李成鋼參與。

金價較年初跌3成 港媒：香港人紛跑到深圳水貝掃貨「多為年輕人」

近期金價較年初高位下跌約3成，市場撈底搶購，港媒星島頭條報導，深圳水貝黃金市場人潮湧現，大批顧客詢價金手鐲、金戒指、金項鍊。店主透露，近期周末都維持如此盛況，不少北上港人及外籍旅客專程前來掃金。

廈門昔樓價大陸第4、今跌近7成 港媒：主因非台商撤離而是「它」

大陸廈門樓價曾經直追京滬深、位居大陸第4，如今島外遠郊部分房源，從巔峰期的每平方公尺3.3萬元（人民幣，單位下同）跌至1.1萬至1.3萬元，跌幅近7成。9月「70大中城市樓價指數」中，廈門新住宅、二手樓價分別按年跌0.9%及4%，跌勢似乎尚未見底。其中，台商撤離最常被引用作為當地樓價大跌的關鍵原因。但其實主因是樓價與城市經濟基本面的重大落差。

陸對日本的釔出口大跌98% 日企憂庫存耗盡影響供應鏈

日本共同社4日報導，中國大陸稀土「釔」的對日出口量大幅下降。釔是半導體製造設備等不可或缺的原料，主要品種氧化釔，在今年1至9月的對日出口量同比減少98%。

川普施壓…騰訊租賃甲骨文算力喊卡 70億美元合約被迫取消

美國AI算力與雲端基礎設施供應商甲骨文（Oracle）據報在川普政府施壓下，取消了與大陸科技企業騰訊簽訂的一份價值約70億美元的算力租賃合約。騰訊雲正加快全球資料中心建設，可能受到此事件衝擊。

陸買RTX晶片 陷缺貨困境

中國大陸AI業者砸重金搶購輝達（Nvidia）RTX Pro 5500晶片，未來四個月卻可能只拿到訂購量約1%的貨，凸顯大陸算力短缺，追趕美國AI龍頭也將更加困難。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。