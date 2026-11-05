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美期中選舉變天後…中加同意延長相互豁免關稅措施至2028年底
據大陸商務部網站消息，11月3日，該部部長王文濤與加拿大國際貿易部長西杜（Maninder Sidhu）在北京共同主持召開第29屆中加經貿聯委會（首次部長級會議），雙方就中加經貿關係、傳統和新興領域合作以及彼此經貿關切等進行坦誠、深入交流。大陸國際貿易談判代表（正部長級）兼商務部副部長李成鋼參與。
彭博報導，西杜4日在會後發布的新聞稿中稱，中加同意延長相互豁免關稅措施直至2028年底。
新京報報導，王文濤表示，在兩國領導人的戰略引領下，近期中加經貿磋商取得積極進展，包括進一步延長初步聯合安排的相關豁免措施等。中方願與加方繼續充分發揮經貿聯委會作為解決經貿分歧、促進經貿合作的主通路作用，持續壓縮問題清單、拉長合作清單。同時，繼續落實中加經貿合作路線圖，鞏固油氣能源、農水產品和消費品等傳統領域合作，進一步拓展新材料、先進製造、清潔能源、智慧農業等新興領域合作，為中加經貿關係發展提供強力支撐。
據陸方新聞稿，西杜表示，目前加中關係發展勢頭令人鼓舞。雙方積極落實兩國領導人共識，各領域合作成果豐碩。加方優質農水產品恢復對華出口，雙邊貿易快速成長。加中經貿聯委會是兩國最重要的經貿交流機制，加方願在聯委會框架下與中方繼續妥處問題、推進合作，並鼓勵兩國企業進一步擴大貿易投資合作，特別是歡迎中國企業積極參與加現代農業、製造業、金融服務和能源等領域合作。
會前，王文濤與西杜共同出席了中加投資貿易圓桌會。會後，雙方簽署了《關於建立中加工商界執行長圓桌會的諒解備忘錄》。
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