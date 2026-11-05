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金價較年初跌3成 港媒：香港人紛跑到深圳水貝掃貨「多為年輕人」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
深圳水貝黃金交易中心近期擠滿了大量顧客。 圖／取自香港文匯網
深圳水貝黃金交易中心近期擠滿了大量顧客。 圖／取自香港文匯網

近期金價較年初高位下跌約3成，市場撈底搶購，港媒星島頭條報導，深圳水貝黃金市場人潮湧現，大批顧客詢價金手鐲、金戒指、金項鍊。店主透露，近期周末都維持如此盛況，不少北上港人及外籍旅客專程前來掃金。

另外，水貝市場負責人稱，約7成客人為年輕買家，婚嫁金飾、投資金條熱銷。不過專家分析，短期金價或在低位震盪，但長遠支持黃金的核心因素並未消失。

報導指出，深圳水貝是全中國、甚至是亞洲最大的黃金珠寶批發及集散中心。11月1日，深圳水貝商場內喧聲鼎沸。當中1樓店舖最為擁擠，幾乎每個櫃台都圍滿顧客。不少商戶手拿計算機，指尖飛快按動，一邊計算金價與工費，一邊用普通話或粵語與顧客交談，現場成交迅速。

同時，不少人在市場內駐足試戴金飾，亦有代購開啟語音或視訊通話，與客戶或家人即時商討款式、報價代為揀選。

另據《瀟湘晨報》，水貝市場營銷策劃負責人張文靜表示，這次買金熱屬「全域爆流」，整個商圈多點承壓。其中約7成顧客為有實際需要的剛性消費者，其餘3成則是趁金價回落添置黃金的客人。婚嫁三金、五金、素圈鐲、寶寶金鎖為飾品銷售主力，金條、小金豆等投資金選購量亦上升。她指出，和十多年前由長者搶金不同，這一波約7成顧客是年輕人。

上月，國際金價累計下跌近6.8%。回望年初，水貝首飾金每克曾高見約1,300元（人民幣，單位下同），至今回落近500元。天府立言金融研究院院長曾剛向陸媒《每日經濟新聞》表示，金價短期仍受貨幣政策預期和美元走勢主導，或於低位反覆上落。他提醒，因連續2個月下跌、短期跌幅過大，反彈隨時可能出現。長期看，支撐黃金的基礎邏輯並未根本消失，比如全球地緣政治不確定性、主權債務居高不下、央行儲備多元化與去美元化趨勢等。

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