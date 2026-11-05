廈門昔樓價大陸第4、今跌近7成 港媒：主因非台商撤離而是「它」

大陸廈門樓價曾經直追京滬深、位居大陸第4，如今島外遠郊部分房源，從巔峰期的每平方公尺3.3萬元（人民幣，單位下同）跌至1.1萬至1.3萬元，跌幅近7成。9月「70大中城市樓價指數」中，廈門新住宅、二手樓價分別按年跌0.9%及4%，跌勢似乎尚未見底。其中，台商撤離最常被引用作為當地樓價大跌的關鍵原因。但其實主因是樓價與城市經濟基本面的重大落差。

據香港經濟日報，廈門全市住宅加權成交均價從2021年高位回落至3萬元上下，同時，曾厝垵、中山路等核心商圈店鋪空置、人流稀疏的畫面在網路流傳。台商工廠從3、4人萎縮到「參保人數2人」的個案更被反覆引用。一時間，「台商撤離擊垮廈門樓市」之說成為廈門樓市暴跌的元凶。

報導專文分析，將廈門樓市深度調整簡單歸因於台商撤離，既高估了單一因素的力量，也低估了廈門樓市自身累積的結構性矛盾。

報導指，首先要認清台商撤離是催化劑，卻不是全部真相。 廈門確實經歷了一輪台資製造業的收縮。報導指出，20多年前鼎盛時期三、四千人的台商工廠，如今工商信息顯示參保人數僅剩2人；當地人記憶中熱火朝天的CK（宸鴻科技TPK，曾是iPhone早期觸控螢幕的核心供應商）、FM（聯芯集成，由台灣晶圓代工巨頭聯華電子與廈門市人民政府等合資設立的晶圓製造廠）、LJ（聯景光電）等廠商，有的縮小規模，有的廠房空置出租，有的早已關停。如宸鴻旗下的寶宸（廈門）光學科技，也在2025年註銷登記。

報導直指，這些個案背後，是中美貿易戰、兩岸關係變化與大陸產業升級共同作用下，部分台資製造業持續退出或轉型的現實。

雖然台商工廠的收縮，直接削弱廠區周邊的租房需求與消費人流，讓產業空心化的焦慮投射到樓市預期。但若把鏡頭拉遠，廈門2025年GDP增長5.7%，第2產業增加值增長7.1%，規模以上工業增加值在海滄、同安、翔安等區均保持2位數增長。可以說，台商撤離是真實的局部陣痛，卻不是整座城市經濟崩塌的證據。

報導稱，真正讓廈門樓市「跌跌不休」的，是樓價與城市基本面之間長期累積的落差。因為上一輪周期中，廈門憑藉經濟特區政策光環、濱海宜居的環境溢價，以及閩南乃至海外資本的持續流入，將均價推升至與一線城市比肩的水平，一度被稱為「三線收入、二線城市、一線房價」，但廈門以服務業為主，高端製造與網路高薪崗位有限，普通家庭的購買力無法支撐動輒5、6萬元的島內房價。當投資熱潮退去、炒樓資金撤離，缺乏真實自住需求托底的遠郊板塊便率先坍塌。

分析認為，這是一場典型的「泡沫出清」，台商撤離不過是刺破預期的最後一根稻草之一。

報導也提及，廈門常住人口增量，從2023年約10萬人驟降至2025年的1.5萬人，年輕人口流出率在二線城市中位居前列。當城市無法為年輕人提供足夠的高薪崗位、可負擔的居住成本與清晰的落戶預期時，房價便失去了最根本的承接力。