強腦科技 拚3年內緩解失眠問題

二○二六年世界互聯網大會烏鎮峰會二日至五日在浙江舉行，強腦科技創辦人兼首席執行長韓璧丞三日表示，腦機介面技術已逐步應用於神經控制假肢等領域，協助肢體障礙者恢復日常生活。他並透露，公司正全力研發新一代非侵入式腦機介面產品，依目前掌握的數據，未來卅六個月內有望緩解多數人的失眠問題。

韓璧丞出席主論壇時表示，強腦科技今年為使用者裝上最新開發的神經控制假肢，其十二歲時因自製炸藥意外，失去雙手部分功能，如今可透過意念控制假肢手指，並完成彈奏鋼琴等動作。

韓璧丞表示，他十年前在哈佛大學攻讀神經科學博士時接觸腦機介面技術，認為這項技術有望改變人們的生活，但當時設備過於複雜、昂貴，加上大腦訊號微弱，難以普及，因此決定創業，讓腦機介面走入日常生活。

強腦科技成立後，最初投入神經控制假肢研發，過去十年持續累積使用者數據，並透過實驗改善感測器與演算法。公司目前已協助超過一萬名肢體障礙者安裝人工假肢；二○二五年浙江也曾為二○四六名肢體障礙者免費安裝神經控制假肢。

韓璧丞表示，強腦科技目前開發涵蓋智能假肢、自閉症、阿茲海默症及睡眠障礙等領域的六十多項產品，並正研發新一代非侵入式腦機介面設備，盼透過小巧穿戴設備協助使用者入睡。依目前數據，這類設備未來卅六個月內有望緩解多數人的失眠問題。

強腦科技也在互聯網之光博覽會展示腦機介面應用及腦控機器人訓練平台，體驗者配戴腦電帽後，可透過腦電訊號解碼並轉換為指令，控制人形機器人、機械臂及機器狗等設備，探索腦機介面與具身智慧的結合應用。