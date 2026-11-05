AI狂潮⋯陸日均詞元調用量 2年增逾千倍

二○二六年世界互聯網大會烏鎮峰會於二日至五日舉行，大會四日發布二份年度藍皮書，根據《中國互聯網發展報告二○二六》，大陸日均Token（詞元）調用量今年三月攀升至一四○兆，兩年間成長逾千倍；《世界互聯網發展報告二○二六》則預估，人工智慧（ＡＩ）到二○三○年對全球經濟的貢獻將達廿二點三兆美元，占全球ＧＤＰ的百分之三點七。

本屆世界互聯網大會烏鎮峰會四日邁入第三天，由中國網絡空間研究院編寫的《中國互聯網發展報告二○二六》和《世界互聯網發展報告二○二六》藍皮書正式對外發布。

《中國互聯網發展報告二○二六》顯示，大陸網信科技創新步伐加快，ＡＩ技術產業蓬勃發展，智慧代理與具身智慧產業加速興起。二○二五年中國大陸企業級ＡＩ智慧代理市場規模躍升至人民幣二一二億元，具身智慧市場規模約九一五○億元。

報告提到，截至二○二六年六月，累計有九二四款生成式ＡＩ服務完成備案，五七三款生成式ＡＩ應用或功能完成登記；二○二六年三月，大陸日均詞元調用量攀升至一四○兆，兩年間成長逾千倍。

世界互聯網大會電子商務專委會副主任委員陳柏琿稱，開源開放降低技術門檻和使用成本，可使發展中國家中小企業用得上、用得起ＡＩ；而共建共享，可推動資料保護、人才培養和規則協作等各方溝通，降低跨境應用中的摩擦成本。此次大會「開源開放、共建共享」不僅是一種技術理念，也為縮小數位落差，幫助發展中國家提高生產力，融入全球數位經濟發展提供機遇。

另外，《世界互聯網發展報告二○二六》指出，新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球ＡＩ正經歷從量變到質變的跨越，加速走向物理世界，驅動科學研究全面拓展。報告預估，到二○三○年，ＡＩ對全球經濟的貢獻將達廿二點三兆美元，占當年全球國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之三點七。

本屆峰會同期舉行的「互聯網之光」博覽會也展示多項ＡＩ技術應用。據了解，博覽會吸引來自五十四個國家和地區的六七一家企業及機構參展，展示逾一千項新技術及新產品，涵蓋衛星網路、量子通訊、六Ｇ、ＡＩ代理、大模型及具身智慧等領域。

記者在展場觀察，ＡＩ應用已延伸至零售、醫療及工業製造等場景，現場展出人形機器人店長、機器人智慧藥房及六Ｇ遠端駕駛等應用。