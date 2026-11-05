粵港澳全球招商 發布42重大項目

東莞是粵港澳大灣區的製造重鎮，時尚產業的底子相當深厚，從材料供應、打樣開發到成品出貨，產業鏈在這裡相當完整。今年第十七屆東莞台博會上，時尚產業區聚集了廿四家企業，服裝、鞋包、飾品、運動用品同場亮相，展現東莞時尚產業的多元化。

2026-11-05 01:06