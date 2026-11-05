宇樹：機器人明年應用放量

宇樹科技創辦人王興興4日在世界互聯網大會上表示，2027年將是機器人產業或機器人模型邁入規模化應用的臨界點。他稱，具身智慧距離「ChatGPT時刻」已非常接近，但人工智慧（AI）模型與真實物理世界的對齊問題仍待突破，料未來一至三年將持續改善。

王興興在論壇上說，宇樹科技人形機器人進入工廠工作的應用正在推進，若是固定工位、單一工序，AI模型經訓練後，成功率已可接近100%，但工作效率仍有提升空間。他表示，業界期待機器人能在任意場景部署，依照指令完成工作。他認為，明年機器人將有大幅改良，產業及模型很高機率將迎來臨界點。

針對具身智慧的「ChatGPT時刻」，王興興說，屆時機器人能在80%的陌生場景中，透過語音指令完成80%的任務。目前頂尖模型已非常接近目標，但仍有「最後幾毫米」的問題尚未解決。

王興興解釋，機器人執行抓取、簡單搬運等任務的成功率較高，但拆解及組裝手機、穿針引線等精細操作仍有困難，主因是AI模型的輸入、輸出與真實世界尚未完全對齊。他預計，未來一至三年相關技術將繼續突破。

王興興透露，宇樹正推進「物理AI模型自進化」，讓模型自行採集數據、訓練及迭代。他坦言，大量數據尚未被AI模型充分利用。