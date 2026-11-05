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陸買RTX晶片 陷缺貨困境

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者林宸誼／綜合外電

中國大陸AI業者砸重金搶購輝達（Nvidia）RTX Pro 5500晶片，未來四個月卻可能只拿到訂購量約1%的貨，凸顯大陸算力短缺，追趕美國AI龍頭也將更加困難。

彭博引述知情人士透露，阿里巴巴、騰訊、字節跳動及其他中國大陸AI和雲端運算公司，總共向輝達訂購了大約600萬顆RTX Pro 5500，單價超過1.1萬美元，訂單總值約700億美元。

但預計未來四個月只能收到數萬顆。

RTX Pro 5500效能未達美國出口管制門檻，卻是中國大陸市場能取得的頂尖AI晶片之一。大陸本土廠商雖然有進展，但技術與量產能力，仍落後美國同業。

由於輝達產能吃緊，該公司正優先生產技術最先進、利潤率更高的晶片，以提供OpenAI和Anthropic等企業使用。

隨著輝達與代工夥伴台積電（TSMC）把更多產能轉向Rubin等新產品，RTX Pro 5500供應料持續受限。

目前確認的交貨安排，僅今年底前數千顆和明年2月前後數萬顆。

根據一家主要買家的內部估算，中國大型雲端業者至2027年底可能合計收到約70萬顆，實際數量仍視輝達產能變動。

輝達拒絕評論交貨數字，表示美國出口管制與中國大陸進口限制持續約束美企。

晶片 缺貨 輝達

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