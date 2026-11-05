快訊

共和黨敗選後首露面…川普坦言伊朗戰爭拖累選情 但不後悔開戰

美期中選舉民主黨狂勝！參眾院變天 川普接受敗選準備合作

今晴朗熱飆35度高溫 明起東北季風接力⋯第2波冷空氣更強

聽新聞
0:00 / 0:00

川普施壓…騰訊租賃甲骨文算力喊卡 70億美元合約被迫取消

經濟日報／ 記者林宸誼黃雅慧／綜合報導
甲骨文（Oracle）據報在川普政府施壓下，取消了與大陸科技企業騰訊簽訂的一份價值約70億美元的算力租賃合約。騰訊雲正加快全球資料中心建設，可能受到此事件衝擊。 路透
甲骨文（Oracle）據報在川普政府施壓下，取消了與大陸科技企業騰訊簽訂的一份價值約70億美元的算力租賃合約。騰訊雲正加快全球資料中心建設，可能受到此事件衝擊。 路透

美國AI算力與雲端基礎設施供應商甲骨文（Oracle）據報在川普政府施壓下，取消了與大陸科技企業騰訊簽訂的一份價值約70億美元的算力租賃合約。騰訊雲正加快全球資料中心建設，可能受到此事件衝擊。

英國金融時報引述知情者報導，美國官員曾接觸甲骨文，對這筆涉及騰訊的交易表達關切。而騰訊總部所在地廣東省的高級官員亦曾到訪騰訊，要求公司支持使用大陸國產晶片。

騰訊70億美元算力租賃合約遭取消影響
騰訊70億美元算力租賃合約遭取消影響

甲骨文原本與騰訊簽署了一份為期五年租約，計劃在東南亞的多個資料中心，向騰訊提供多達十萬顆先進AI晶片的算力支援，用於大模型和代理式AI（Agentic AI）開發。這項合約價值約70億美元，原為騰訊最大筆的海外租賃交易。

由於境內供應短缺及美國出口管制持續加碼，大陸科技巨頭紛紛轉向海外尋求更多算力支持。此類海外租賃合約，能讓他們取得輝達最新型、但依法不得直接出口至大陸的頂級處理器。

大陸科技巨頭與前沿AI實驗室極度依賴這些海外資源，特別是用於模型訓練，因大陸國產晶片目前尚無法完全勝任此類任務。

儘管現行法規仍允許此類海外租賃模式，但美國企業面臨切斷中國客戶合作的壓力卻與日俱增。先前外電報導指出，輝達已通知雲端運算客戶，要求他們必須將至少51%的服務出售給非中國大陸籍企業。

此外，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生日前表示，騰訊雲正加快全球資料中心建設。過去一年，騰訊在法蘭克福、馬來西亞、墨西哥、大阪、利雅得和泰國，新增或擴容了資料中心。未來一年，騰訊雲將進一步擴展亞洲、中東、歐洲、美洲的整體布局。

然而，這筆70億美元的交易原本是騰訊史上最大的海外算力租賃協議，現在被取消，意味著騰訊失去一條快速獲取高端算力的捷徑。同時，騰訊已預付約21億美元交易款項後續退回安排尚未明確，進一步加劇此前已轉負的季度自由現金流壓力。

業內人士分析，交易取消會加速騰訊導入大陸國產算力，但大陸國產晶片現階段還難以完全承接超大規模預訓練，騰訊原本計劃靠這筆算力快速縮小與阿里、字節跳動多模態模型的性能差距，追趕節奏將明顯放緩。微信AI功能、WorkBuddy等代理式AI產品的規模化落地，將因訓練算力不足出現短期延期。

騰訊 算力 甲骨文

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英媒：川普施壓！甲骨文取消與騰訊70億美元交易

輝達設限堵陸企算力 凸顯美加強管制競爭對手

彭博：輝達大陸客戶訂購600萬顆晶片 未來4個月估獲交付僅1%

騰訊混元發布新一代大語言模式Hy4 稱可與智譜、月之暗面媲美

相關新聞

AI狂潮⋯陸日均詞元調用量 2年增逾千倍

二○二六年世界互聯網大會烏鎮峰會於二日至五日舉行，大會四日發布二份年度藍皮書，根據《中國互聯網發展報告二○二六》，大陸日均Token（詞元）調用量今年三月攀升至一四○兆，兩年間成長逾千倍；《世界互聯網發展報告二○二六》則預估，人工智慧（ＡＩ）到二○三○年對全球經濟的貢獻將達廿二點三兆美元，占全球ＧＤＰ的百分之三點七。

川普施壓…騰訊租賃甲骨文算力喊卡 70億美元合約被迫取消

美國AI算力與雲端基礎設施供應商甲骨文（Oracle）據報在川普政府施壓下，取消了與大陸科技企業騰訊簽訂的一份價值約70億美元的算力租賃合約。騰訊雲正加快全球資料中心建設，可能受到此事件衝擊。

陸買RTX晶片 陷缺貨困境

中國大陸AI業者砸重金搶購輝達（Nvidia）RTX Pro 5500晶片，未來四個月卻可能只拿到訂購量約1%的貨，凸顯大陸算力短缺，追趕美國AI龍頭也將更加困難。

人行黃金儲備 全球第五 前三季累計衝上2,410噸

中國黃金協會昨（4）日發布最新統計數據顯示，2026年前三季，中國人民銀行（大陸央行）累計增持黃金103.26噸，截至9月底，大陸黃金儲備為2,410噸，位居全球第五位，前四名分別為美國、德國、義大利及法國。

進博會登場 30台企參展

第九屆中國國際進口博覽會（進博會）今（5）日在上海登場，包括萬海航運、上銀科技、喬山健康科技及南僑食品等30多家台企參展，數量較上屆有所增加。美國企業參展面積則超五萬平方公尺，連八屆居各國之首。

宇樹：機器人明年應用放量

宇樹科技創辦人王興興4日在世界互聯網大會上表示，2027年將是機器人產業或機器人模型邁入規模化應用的臨界點。他稱，具身智慧距離「ChatGPT時刻」已非常接近，但人工智慧（AI）模型與真實物理世界的對齊問題仍待突破，料未來一至三年將持續改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。