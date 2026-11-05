川普施壓…騰訊租賃甲骨文算力喊卡 70億美元合約被迫取消

美國AI算力與雲端基礎設施供應商甲骨文（Oracle）據報在川普政府施壓下，取消了與大陸科技企業騰訊簽訂的一份價值約70億美元的算力租賃合約。騰訊雲正加快全球資料中心建設，可能受到此事件衝擊。

英國金融時報引述知情者報導，美國官員曾接觸甲骨文，對這筆涉及騰訊的交易表達關切。而騰訊總部所在地廣東省的高級官員亦曾到訪騰訊，要求公司支持使用大陸國產晶片。

騰訊70億美元算力租賃合約遭取消影響

甲骨文原本與騰訊簽署了一份為期五年租約，計劃在東南亞的多個資料中心，向騰訊提供多達十萬顆先進AI晶片的算力支援，用於大模型和代理式AI（Agentic AI）開發。這項合約價值約70億美元，原為騰訊最大筆的海外租賃交易。

由於境內供應短缺及美國出口管制持續加碼，大陸科技巨頭紛紛轉向海外尋求更多算力支持。此類海外租賃合約，能讓他們取得輝達最新型、但依法不得直接出口至大陸的頂級處理器。

大陸科技巨頭與前沿AI實驗室極度依賴這些海外資源，特別是用於模型訓練，因大陸國產晶片目前尚無法完全勝任此類任務。

儘管現行法規仍允許此類海外租賃模式，但美國企業面臨切斷中國客戶合作的壓力卻與日俱增。先前外電報導指出，輝達已通知雲端運算客戶，要求他們必須將至少51%的服務出售給非中國大陸籍企業。

此外，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生日前表示，騰訊雲正加快全球資料中心建設。過去一年，騰訊在法蘭克福、馬來西亞、墨西哥、大阪、利雅得和泰國，新增或擴容了資料中心。未來一年，騰訊雲將進一步擴展亞洲、中東、歐洲、美洲的整體布局。

然而，這筆70億美元的交易原本是騰訊史上最大的海外算力租賃協議，現在被取消，意味著騰訊失去一條快速獲取高端算力的捷徑。同時，騰訊已預付約21億美元交易款項後續退回安排尚未明確，進一步加劇此前已轉負的季度自由現金流壓力。

業內人士分析，交易取消會加速騰訊導入大陸國產算力，但大陸國產晶片現階段還難以完全承接超大規模預訓練，騰訊原本計劃靠這筆算力快速縮小與阿里、字節跳動多模態模型的性能差距，追趕節奏將明顯放緩。微信AI功能、WorkBuddy等代理式AI產品的規模化落地，將因訓練算力不足出現短期延期。