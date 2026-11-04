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應對中國經濟脅迫 歐盟擬提出「地緣經濟威懾協定」

中央社／ 台北4日電

法國國際廣播電台（RFI）引述報告人新聞網（Rapporteur）報導，根據2027年歐盟執委會工作計畫草案，歐盟執委會將提出「威懾協定」，限制中國對歐盟施加經濟脅迫的能力。

報導指出，這份文件闡明歐洲聯盟執行委員會（European Commission）明年的立法議程，此舉正值歐盟（EU）、加拿大、日本及其他盟友共同努力減少對中國的過度依賴。中國在全球關鍵礦產及其他戰略物資的供應中占主導地位。

這份將於4日正式提出的文件寫道：「我們還將加強歐盟應對全球宏觀經濟失衡的能力，通過有效利用現有工具並充實歐盟的工具箱來更好地應對這些失衡問題；相關舉措包括研究制定一項專門的地緣經濟威懾協定」。

文中表示：「為了保障和平，歐洲必須投射力量、威懾威脅、反制挑戰並擴大自身影響力。通過集體努力，我們在過去幾年裡在防務領域取得的成就，比此前幾十年還要多。但隨著威脅日益加劇，我們的應對策略必須與時俱進」。

歐洲議會黨團復興歐洲（Renew Europe）曾於3月提出構想，與日本、加拿大和韓國建立「地緣經濟威懾協定」。黨團曾在一份聲明中表示，這一協定將包含「北約式的相互響應條款」，若其中一國遭到激進關稅攻擊，所有成員國都應作出回應。

這項草案還指出，歐盟執委會將著手制定「多元化工具」。這一構想最初於6月提出，歐盟執委會計畫在12月歐盟峰會召開前正式推出。

報導指出，文件未提及由法、德兩國，即歐盟傳統議程主導國所提出的另一項獨立工具，即當第三國造成嚴重的市場扭曲時，歐盟可以迅速採取行動，必要時甚至「立即」切斷相關對象進入歐盟內部市場的管道。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）在上月的歐盟峰會後表示，「歡迎」法德兩國提出的方案，並指出相關機制方案將在12月歐盟峰會前提交。

歐盟 地緣經濟 對中

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