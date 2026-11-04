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瑞幸咖啡第3季財報獲利創歷史新高

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
瑞幸咖啡第3季財報獲利創歷史新高。聯合報系資料照
瑞幸咖啡第3季財報獲利創歷史新高。聯合報系資料照

瑞幸咖啡公布第3季財報營收人民幣179億元，年增17%；non-GAAP淨利潤人民幣21.4億元，創單季歷史新高，年增50.9%，值得注意的是，外賣補貼大戰的退場，為瑞幸省下人民幣11億元配送費，成為獲利表現超預期的核心因素。

瑞幸咖啡第3季財報資料顯示，瑞幸的獲利品質顯著優化，GAAP營業利潤達到人民幣27.6億元，年增55%，營業利潤率提升至15.4%，較去年同期擴大3.6個百分點。自營門市層面的營業利潤人民幣30.2億元，年增55.5%，門市營業利潤率回升至23.3%，基本回到此前外賣補貼大戰爆發前的健康水準。

瑞幸財報中最受市場關注的細節，是配送費用的大幅縮小。2025年同期行業外賣補貼大戰期間，瑞幸當期外賣配送相關支出接近人民幣29億元，而今年第3季該項費用僅為人民幣17.9億元，年降38%，也就是說直接省下人民幣11億元配送成本。配送費用占總營收的比重也從去年同期的近19%，回落至本季的10%，成本結構得到明顯改善。

業內分析指出，這一變化並非單純的成本削減，背後是訂單結構的深度調整。隨著行業非理性補貼退坡，大量此前依賴大額補貼的外賣訂單逐步回流至自提場景，瑞幸用戶到店自提的訂單占比持續提升，既降低平台配送費用的剛性支出，也進一步強化門市價值。

瑞幸第3季淨新增門市2,599家，全球門市總數達到38,909家，其中大陸門市38,630家，月均交易客戶數達到1.23億，年增9.6%，累計交易使用者規模已突破5.2億，用戶粘性與回購水準持續提升。

針對後續發展，瑞幸方面表示，將繼續聚焦產品創新及閘店運營效率優化，在保持門市穩健擴張的同時，推動單店盈利能力持續提升。同時公司董事會已批准總額5億美元的新一期股份回購計畫，彰顯對長期業務前景的充足信心。

瑞幸 財報 咖啡 營收

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